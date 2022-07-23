Прямісінько з дитинства: як правильно варити кукурудзу

Різноманітні готелі світу, білий пісок, лазурний берег та делікатеси з усього світу – усе це аж ніяк не замінить той відпочинок, коли тебе батьки вперше повезли до моря. І ти згадуєш ті чарівні крики чайок, які переплелись з вигуками продавців про гарячу кукурудзу.

І якщо фізично відправити у місце своїх найтепліших літніх спогадів поки непросто, то нагадати собі той унікальний смак простої страви все ж таки можна.

Варто лише дотримуватись кількох рекомендацій — і ти вже маєш машину часу у вигляді вареної кукурудзи та сидиш десь там, коли тобі було шість років, і все напрочуд добре.

Як правильно варити кукурудзу

Спочатку варто помити кукурудзу під проточною водою та очистити її від волокон, а також зайвих та брудних листків. Також потрібно замочити кукурудзу у холодній воді на одну чи дві години, щоб пришвидшити сам процес варіння. Після цього необхідно розрізати кукурудзу на дві чи навіть три рівні частини, якщо вона завелика та не вміщається у каструлю. Потім можна відправляти качани у киплячу воду та зменшити вогонь. У такому стані молода кукурудза буде варитись близько півгодини, а зріла – понад дві години. Щоб зрозуміти, чи варто вимикати вогонь, можна відділити одне зернятко та спробувати його розкусити. Якщо воно м’яке, то страва готова. Тоді потрібно додати трохи солі та проварити ще всього кілька хвилин. На завершення необхідно злити воду, щільно накрити каструлю кришкою та обгорнути її рушником, щоб кукурудза стала ще більш ніжною на смак.

Перед тим, як подавати кукурудзу, її потрібно повністю очистити від залишків листя, добре змастити вершковим маслом та за бажанням додати ще трохи солі.

Особливі гурмани можуть спробувати також посипати кукурудзу тертим пармезаном та на кілька хвилин відправити запікатись у духовці. Проте у цьому випадку варто бути особливо уважними, щоб страва не підгоріла.

А якщо ти вже дуже сумуєш за тими вигуками продавців на пляжі про соковиті морепродукти, то читай, як смачно приготувати креветки в себе вдома.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!