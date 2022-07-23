Прямісінько з дитинства: як правильно варити кукурудзу

Різноманітні готелі світу, білий пісок, лазурний берег та делікатеси з усього світу – усе це аж ніяк не замінить той відпочинок, коли тебе батьки вперше повезли до моря. І ти згадуєш ті чарівні крики чайок, які переплелись з вигуками продавців про гарячу кукурудзу.
І якщо фізично відправити у місце своїх найтепліших літніх спогадів поки непросто, то нагадати собі той унікальний смак простої страви все ж таки можна.
Варто лише дотримуватись кількох рекомендацій — і ти вже маєш машину часу у вигляді вареної кукурудзи та сидиш десь там, коли тобі було шість років, і все напрочуд добре.
Перед тим, як подавати кукурудзу, її потрібно повністю очистити від залишків листя, добре змастити вершковим маслом та за бажанням додати ще трохи солі.
Особливі гурмани можуть спробувати також посипати кукурудзу тертим пармезаном та на кілька хвилин відправити запікатись у духовці. Проте у цьому випадку варто бути особливо уважними, щоб страва не підгоріла.
А якщо ти вже дуже сумуєш за тими вигуками продавців на пляжі про соковиті морепродукти, то читай, як смачно приготувати креветки в себе вдома.
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