Як прибрати жир з холодцю: швидкі та легкі методи

Холодець — одна з головних страв на святковому столі. Хоча його часто роблять і у звичайні дні, все-таки дуже часто холодець подають до різдвяного столу.

Він вариться досить довго, зате в результаті з однієї курки виходить зробити чотири – п’ять тарілок холодцю. Часто на ньому можна побачити білий жир.

Тоді така страва виглядає не надто привабливо та апетитно. Як прибрати жир із холодцю — читай у матеріалі.

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Як прибрати жир із холодцю

Через велику кількість жиру холодець виходить каламутним. Щоб він був дієтичним та презентабельним, потрібно дотримуватися деяких порад.

Наприклад:

Коли додаватимеш у бульйон моркву, овоч потрібно порізати великими кружальцями й обсмажити на сухій сковороді. Якщо хочеш додати в бульйон для холодцю збиті яєчні білки, то яйце швидко схопиться і вирине на поверхню, піднімаючи весь зайвий жир. Збери весь жир ложкою, і холодець стане прозорішим. Існує ще один спосіб, який може забрати жир із холодцю. Для цього візьми марлю, склади її в кілька шарів та проціди через неї бульйон. Потім збери жир ложкою, а залишки промокни серветкою. Також коли бульйон охолоне, вмочи у нього паперовий рушник, складений у кілька разів. Весь жир осяде на ньому. Після цього додай у рідину шматочок льоду і доведи до кипіння. Щоб уже приготований холодець не покрився шаром жиру, його потрібно заздалегідь зняти. Для цього візьми велику ложку. Також, процідивши бульйон, винеси його на балкон (якщо там холодно). Після однієї – двох годин зніми акуратно жир і постав у холодильник.

Як прибрати зайвий жир із холодцю

Коли бульйон зварився, дай йому трохи постояти. Після цього перелий у каструлю і чекай, коли жир спливе нагору. Збери його. Візьми 2 головки часнику та склади в блендер. Додай туди 2 ч. л. солі та 1 ст. л. оцту. Подрібни і додай у бульйон. Перемішай. Постав охолоджуватися. Жир випливе нагору. Збери його і злий у чисту каструлю.

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