Як прибрати жир з холодцю: швидкі та легкі методи

Холодець — одна з головних страв на святковому столі. Хоча його часто роблять і у звичайні дні, все-таки дуже часто холодець подають до різдвяного столу.
Він вариться досить довго, зате в результаті з однієї курки виходить зробити чотири – п’ять тарілок холодцю. Часто на ньому можна побачити білий жир.
Тоді така страва виглядає не надто привабливо та апетитно. Як прибрати жир із холодцю — читай у матеріалі.
Через велику кількість жиру холодець виходить каламутним. Щоб він був дієтичним та презентабельним, потрібно дотримуватися деяких порад.
Наприклад:
А якщо ти саме шукаєш ідеї на сьогоднішній вечір, читай, як приготувати вечерю, наче з ресторану, за кілька хвилин.
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