Смачно — не відірватися! Рецепт чизкейка з лохиною без випікання

Теплими осінніми днями особливо сильно хочеться спробувати якийсь новенький десерт: бажано, аби готувався він швидко та з простих продуктів. Думаєш, це неможливо? А ось і ні!

Наша СЕО-спеціалістка Ірина Глушак розповіла, як приготувати чизкейк з лохиною без випікання. Редакція Вікна-новини вже повторила рецепт та радить спробувати й тобі!

Рецепт чизкейка без випікання

Цей рецепт точно завоює твоє серденько, адже десерт готується за 45 хвилин без випікання!

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Інгредієнти

Для основи чизкейка:

пісочне печиво — 100 г

вершкове масло — 30 г

Для начинки:

сир кисломолочний 5% жирності — 350 г

вершки 15% жирності — 200 мл

лохина — 250 г

цукор — 25 г

цукрова пудра — 25 г

желатин — 20 г

вода — 30 мл

цедра лимона

Для прикрашання:

лохина — 70 г

шоколадна цукерка — 1 шт.

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Приготування чизкейка з лохиною

Подрібни печиво через блендер та змішай з розтопленим вершковим маслом. Для приготування сирної маси, викинь сир у миску, додай цукрову пудру та перебий блендером до однорідності. Додай вершки та знову перебий все блендером. Желатин залий холодною водою і залиш на десять хвилин для набухання. В каструлю додай 250 грамів лохини та 25 грамів цукру. Перемішай та тримай все це на середньому вогні приблизно дві або три хвилини, поки лохина не пустить сік. Після цього, зніми з вогню та додай желатин. Перебий все це блендером. Поєднай сирну масу з лохиною та перемішай до утворення однорідної маси. На дно форми висип печиво та добре утрамбуй його. Зверху додай сирну масу. Відстав чизкейк з лохиною у морозилку на дві години. Дістань чизкейк після зазначеного часу, прикрась та смакуй!

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