Смачно — не відірватися! Рецепт чизкейка з лохиною без випікання

Теплими осінніми днями особливо сильно хочеться спробувати якийсь новенький десерт: бажано, аби готувався він швидко та з простих продуктів. Думаєш, це неможливо? А ось і ні!
Наша СЕО-спеціалістка Ірина Глушак розповіла, як приготувати чизкейк з лохиною без випікання. Редакція Вікна-новини вже повторила рецепт та радить спробувати й тобі!
Цей рецепт точно завоює твоє серденько, адже десерт готується за 45 хвилин без випікання!
Що ще можна приготувати з сиру, ми розповідали тобі в нашому іншому матеріалі. Спойлер: там не буде сирників!
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