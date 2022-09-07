Як приготувати смачну каву вдома: кілька рецептів, які тобі точно сподобаються!

Поціновувачі кави люблять експериментувати з рецептами приготування та відкривати для себе нові смаки улюбленого напою. Найчастіше нас цікавить, як же приготувати таку ж смачну каву вдома, як її роблять баристи в улюбленому кафе?

Ми знайшли для тебе кілька рецептів приготування кави вдома, а також дамо кілька порад, як правильно готувати каву, щоб вона не гірчила.

Як обрати кавове зерно?

Правильно обране кавове зерно — це перший та обов’язковий етап приготування смачної кави. Кожен цінує каву за різні якості: хтось любить її за збадьорення, комусь подобається гіркуватість, а хтось п’є каву з молоком. Попри різні смаки, порада залишиться універсальною.

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Якщо ми говоримо про цільні зерна кави, необхідно обирати зерна свіжого обсмаження. Найкраще, якщо зерна обсмажили тиждень тому, максимум — п’ять тижнів тому. Молоти зерна варто уже перед самим приготуванням, щоб кава не втрачала свої смакові та запашні якості.

Якщо ти купуєш мелену каву, найкраще обирати каву хорошого та рейтингового виробника.

Кава в горнятку

Рецепт кави в горнятку може здатися зайвим: мовляв, що тут складного? Насправді для того, щоб відчути всі якості та властивості напою, варто користатися рекомендаціями та рецептами.

Рецепт приготування класичної кави

Для приготування кави в горнятку варто обирати каву грубого мелення. На чашку 300-350 мл потрібно дві-три чайні ложки меленої кави. Вода: найпоширеніша помилка — заливати каву окропом, що ще кипить у чайнику. Насправді каву потрібно заливати водою 92-95°C — це температура води, яка постояла п’ять хвилин після кипіння. Заливши каву, почекати чотири хвилини та добре перемішати напій.

Часто люди сприймають пінку на каві як щось “благородне”. Але її краще ложкою зібрати та викинути, оскільки пінка — це маленькі частки кавового зерна, фактично — порох.

Класична холодна кава з льодом

Цей напій особливо популярний у спекотну погоду. Приготувати її вдома можна за десять хвилин!

Щоб освіжити смак, можеш додавати у напій цитруси, шоколад, м’яту чи солону карамель — опирайся на власні смаки. Класичний рецепт лягає в основу всіх цих варіацій приготування холодної кави.

Рецепт приготування холодної кави

Вкинь до склянки декілька кубиків льоду. Влий прохололу каву за твоїм улюбленим рецептом. Додай цукор до смаку або мед для кращого розкриття всіх смакових якостей напою. Додай збиті вершки або молоко.

Заварювання кави у пуровері або V-60

Пуровер — метод заварювання фільтр-кави. Суть полягає в тому, що гаряча вода проходить крізь каву на паперовому фільтрі.

Такий пристрій у вигляді конуса чи трапеції може бути виготовлений з кераміки, скла, пластику, чи металу.

Рецепт приготування фільтр-кави

Перш ніж у пуровер встановити паперовий фільтр, його необхідно змочити гарячою водою. Опісля — насипати у фільтр мелену каву у співвідношенні 7 г кави на 100 мл води. Смакуй чисту каву!

Кава по-турецьки на молоці

Кава по-турецьки — це ціла епоха, про яку можна дуже довго говорити. Про запашну каву у турці складали пісні, цей ритуал займає окреме місце у відомих турецьких екранізаціях.

Ми знайшли не класичний рецепт, а з додаванням молока, спецій та… меду! Головне тут: вслідкувати за кавою на вогні та дати каву найдрібнішого мелення.

Рецепт приготування кави по-турецьки

Засипаємо каву в турку та заливаємо холодним молоком. Одразу додаємо спеції, бо потім буде важко перемішувати. Став на вогонь, а після кипіння залий каву в горнятко та додай мед. Вийде просто чудово!

Кава по-ірландськи

Цей рецепт можна легко повторити вдома не згірш того, як її роблять баристи в кав’ярнях! Напій вимагатиме особливого посуду — підійде винний келих об’ємом від 180 мл до 250 мл.

Рецепт приготування кави по-ірландськи

Спочатку завари міцну чорну каву. Її краще запарити в горнятку, а потім через сито чи пуровер влити до келиха. Додай цукор (25 г) — білий або коричневий — чи цукровий сироп (25 мл). Ірландська кава завжди подається з ірландським віскі. Додай його від 20 мл до 40 мл: в такому діапазоні буде найсмачніше. Додай вершки, попередньо збивши їх на високих обертах. Головне правило кави по-ірландськи — пити її великими ковтками без соломинок та не перемішуючи.

Каву можна пити як соло, так і в поєднанні з чимось смачним. Простий рецепт шоколадно-бананового кексу ми писали раніше — він гарно доповнить твою кавову перерву!

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