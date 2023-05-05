Корисна адаптація улюбленців з дитинства: рецепт печива Хмиз у духовці

Чи може їжа нагадувати період життя? Так, може! Особливо, якщо у спогадах виринає дитинство та запах солодкої випічки. Печиво Хмиз — саме з тих, яке викликає гарні картинки у пам’яті більшості.

Як приготувати печиво Хмиз за здоровим рецептом та швидко, розповіла фуд-блогерка Яна Станішевська — читай у матеріалі.

Печиво Хмиз: рецепт випікання у духовій печі

Традиційно печиво Хмиз обсмажують у великій кількості олії. Однак такий рецепт є досить шкідливим, а до того ж — калорійним.

А ось якщо запікати печиво у духовій печі, то солодощі можна буде вживати без страху за свій шлунок.

Інгредієнти для печива Хмиз:

борошно — 200 г

цукрова пудра — 1 ст.л

жовтки — 2 шт

сметана — 4 ст.л

масло з морозилки — 35 г

сіль — дрібка

Приготування печива Хмиз:

Для початку постав масло у морозилку, аби воно максимально охололо. Змішай борошно, цукрову пудру та сіль. Просій через сито. Натри вершкове масло та додай його до борошна, перемішай тісто до стану крихти. Додай до крихти жовтки та перемішай. Додай сметану та швидко заміси тісто, аби воно не нагрілося від рук. Тісто має бути щільним, але дуже еластичним. Розділи тісто на чотири частини та дуже тонко розкачай, наріж на смужки та ромбики і виклади на деко, застелене пергаментом. Став тісто у духовку, розігріту до 180°C на вісім хвилин. Присип печиво цукровою пудрою та подавай до столу!

Корисне печиво — це смачно та швидко! Кілька таких рецептів печива від Володимира Ярославського ми зібрали в нашому іншому матеріалі.

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