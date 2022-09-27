Цю курячу печінку захочуть їсти навіть діти! Рецепт від Володимира Ярославського

Печінка багата на вітаміни, які корисні для нашого організму. Куряча печінка містить вітаміни А, PP, Е, С і бета-каротин, вітаміни групи B, що дуже корисні для дітей. Попри це, малеча вередує і не хоче її їсти, навіть деякі дорослі не люблять споживати цей продукт.

Тож суддя проекту МастерШеф, шеф-кухар Володимир Ярославський розповів, як смачно приготувати курячу печінку, щоб її залюбки їли усі.

Інгредієнти для приготування курячої печінки

300 г очищеної печінки

200 г цибулі

150–180 г моркви

50 г стебла селери

30–40 г білого вина

сіль, перець чорний та духмяний

50 г масла

обов’язково свіжа шавлія

тим’ян та часник за бажанням

Для поленти Таранья (50/50 кукурудзяна крупа і гречана):

70 г крупи

340 г молока

сіль

15 г масла

20 г пармезану

Приготування курячої печінки

Овочі треба нарізати кубиком. Спершу обсмажити моркву, потім додати цибулю. Коли овочі трішки обсмажаться, додати селеру і наприкінці часник.

Потім покласти печінку, почекати, поки вона підсмажиться, й додати білого вина. Печінку накрити кришкою та тушкувати на маленькому вогні 20 хв.

Далі додати спеції: сіль, шавлію і перець. Тушкувати ще 5 хв, але без кришки. Додати масло й “затягнути” соус.

Окремо треба приготувати поленту. Молоко довести до кипіння. Додати крупу, постійно помішуючи його.

Варити на маленькому вогні 12–15 хв. Крупа має бути трішки аль-денте (недовареною — ред.).

Потім додати масло, зняти каструлю з вогню, насипати пармезан і перемішати. Рагу з печінкою викласти зверху поленти й подавати до столу.

Якщо печінку діти не люблять, то піцу просто обожнюють. Але не завжди є духовка, щоб її спекти. Раніше ми розповідали, як приготувати піцу на сковороді.

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