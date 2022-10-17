Кілька хвилин — і готова страва на твоїй тарілці! Рецепт лінивого хачапурі від Лізи Глінської

Любиш смачне грузинське хачапурі, таке, щоб яєчко витікало й сиру було багато? Якщо ти читаєш цей рецепт, то напевно, полюбляєш. Але справжнє хачапурі готувати довго й складно, а йти до ресторану може бути далеко чи дорого.

Це не значить, що треба відмовлятися від сирного задоволення. Переможниця проекту МастерШеф Ліза Глінська поділилася рецептом простого та смачного лінивого хачапурі.

На приготування цієї страви ти витратиш лише 10 хв, а задоволення отримаєш на весь день.

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Інгредієнти для лінивого хачапурі

150 г борошна

1 яйце

250 мл молока

200 г сулугуні

сіль

вершкове масло

Приготування лінивого хачапурі

У мисці треба змішати молоко, яйце, борошно та сіль до однорідної консистенції. Потім додати сир і знову перемішати. Тісто для хачапурі готове.

На плиті розігріти сковороду та змастити її олією. Рівномірно розподілити тісто по сковорідці (цього рецепту вистачить на дві порції) та обов’язково накрити кришкою.

Смажити тісто треба по 2-3 хв з кожної сторони. Ще гаряче хачапурі варто змастити вершковим маслом.

Смачна вечеря — запорука гарного сімейного вечора. Раніше ми розповідали, що можна приготувати з курячого філе, щоб усім сподобалося.

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