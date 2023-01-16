Найкраще поєднання з гарячим борщем! Як приготувати пампушки з часником

Існують сотні рецептів борщу, вони варіюються залежно від регіону та вподобань господаря чи господині. Але найкраще борщ смакує завжди з пампушками!
Ця випічка, натерта часником або полита спеціальним соусом з часнику і зелені, підсилить смак української страви. Тож сьогодні ми розповімо, як приготувати пампушки. А цим простим рецептом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.
Інгредієнти для пампушок (12 шт.):
Для начинки:
Насамперед треба замісити тісто. У великій мисці треба змішати сухі інгредієнти для тіста: борошно, дріжджі, цукор, сіль. Цукор треба висипати в протилежний бік миски від дріжджів.
Потім до сухих інгредієнтів додати тепле молоко та м’яке масло. Перемішати й залишити у теплому місці на 45 хвилин, накривши рушником. Після цього обім’яти тісто, розділити на 12 кульок і сформувати пампушки.
Пампушки акуратно викласти у форму, попередньо змащену олією чи маслом. Залишити їх у формі ще на 30 хвилин. Потім випікати у розігрітій до 180°C духовці протягом 25-30 хвилин.
Поки пампушки випікаються, треба зробити начинку з часнику та зелені. Три зубчики часнику дрібно порізати ножем, те саме зробити з укропом. Додати олію, оцет, сіль та перець.
Готові пампушки щедро полити цією начинкою поки ще гарячі та подавати до столу.
Пампушки — випічка до основної страви. Раніше ми розповідали про смачну випічку до чаю. Дізнайся, як приготувати печиво з варенням за рецептом Лізи Глінської.
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