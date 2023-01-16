Найкраще поєднання з гарячим борщем! Як приготувати пампушки з часником

Існують сотні рецептів борщу, вони варіюються залежно від регіону та вподобань господаря чи господині. Але найкраще борщ смакує завжди з пампушками!

Ця випічка, натерта часником або полита спеціальним соусом з часнику і зелені, підсилить смак української страви. Тож сьогодні ми розповімо, як приготувати пампушки. А цим простим рецептом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.

Як приготувати пампушки

Інгредієнти для пампушок (12 шт.):

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450 г пшеничного борошна

250 мл теплого молока

100 г розм’якшеного вершкового масла або соняшникової олії (+ для змащування форми)

10 г сухих дріжджів

1 ст. л. цукру

½ ч. л. солі

Для начинки:

3 зубчики часнику

6 гілочок кропу

2 ст. л. соняшникової олії

1 ст. л. оцту

сіль та перець до смаку

Приготування пампушок з часником

Насамперед треба замісити тісто. У великій мисці треба змішати сухі інгредієнти для тіста: борошно, дріжджі, цукор, сіль. Цукор треба висипати в протилежний бік миски від дріжджів.

Потім до сухих інгредієнтів додати тепле молоко та м’яке масло. Перемішати й залишити у теплому місці на 45 хвилин, накривши рушником. Після цього обім’яти тісто, розділити на 12 кульок і сформувати пампушки.

Пампушки акуратно викласти у форму, попередньо змащену олією чи маслом. Залишити їх у формі ще на 30 хвилин. Потім випікати у розігрітій до 180°C духовці протягом 25-30 хвилин.

Поки пампушки випікаються, треба зробити начинку з часнику та зелені. Три зубчики часнику дрібно порізати ножем, те саме зробити з укропом. Додати олію, оцет, сіль та перець.

Готові пампушки щедро полити цією начинкою поки ще гарячі та подавати до столу.

Пампушки — випічка до основної страви. Раніше ми розповідали про смачну випічку до чаю. Дізнайся, як приготувати печиво з варенням за рецептом Лізи Глінської.

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