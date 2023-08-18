Солодкі, в олії та “швидкі”: рецепти помідорів половинками на зиму

Кінець літа — пора для заготівель їжі та консервацій. Якщо у тебе цього року великий врожай помідорів, а ти не знаєш, що з ними робити — розповімо тобі три рецепти помідорів половинками на зиму.

Помідори половинками: рецепти на зиму

Консервовані помідори половинками — це ідеальна заготівля на зиму. Закриті помідори, порізані на частинки, не лише гарно смакують з іншими стравами, а й можуть стати салатом у зимову пору.

Ми підготували для тебе три рецепти консервованих помідорів половинками.

Зараз також дивляться

Помідори половинками з цибулею

Цей рецепт є класичним, адже помідори половинками з цибулею — легкі в приготуванні й дуже смачні.

Інгредієнти:

помідори — 300 г

цибуля — 1 шт.

часник — 1 зубчик

пряні трави

лавровий лист — на смак

перець чорний горошком — 3 шт.

запашний перець горошком — 2 шт.

вода — 1 л

цукор — 3 ст. л

сіль — 1 ст. л

оцет 9% — 50 мл

Приготування:

Простерилізуй банки для консервації. Помідори наріж на частинки, а цибулю — півкільцями. В банку поклади цибулю, трави та спеції, розрізаний часник, помідори. Чергуй овочі та прянощі у кілька шарів. Зроби маринад: додай до води спеції, постав на вогонь та доведи до кипіння. Після кипіння додай оцет. Залий маринад у банки, але не закручуй кришки. Дно великої каструлі застели рушником, помісти туди банки з консервацією. Залий водою до горлечок, прокип’яти, зніми з вогню та законсервуй.

Помідори половинками в олії

Солодкі консервовані помідори в олії є смачною закускою до столу. Як приготувати помідори частинками в олії — розповідаємо далі.

Інгредієнти:

томати — 2 кг

цибуля — 4 шт.

лавровий лист — на смак

перець чорний горошком — на смак

кріп сушений — на смак

цукор — 9 ст. л

сіль — 3 ст. л

оцет 9% — 6 ст. л

соняшникова олія

Приготування помідорів половинками:

Простерилізуй банки. Помий та поріж овочі: помідори — на четвертинки, а цибулю півкільцями. В кожну банку вкинь: один лавровий лист, кілька штук перцю та окріп, а тоді шарами викладай помідори та цибулю. Залий окропом, за 15 хв злий воду в каструлю, додай оцет та спеції, прокип’яти воду. Залий овочі в банці олією: на 1 л — 1,5 ст. ложки, 1,5 л — 2 ст. ложки. Опісля залий маринадом та закрути кришками.

Помідори половинками без стерилізації

Найшвидший рецепт приготування консервованих помідорів — без стерилізації.

Інгредієнти:

помідори — 400-500 г

цибулина — 1 шт.

перець гострий — 0,5 шт.

морква — 0,5 шт.

перець духмяний — 5 шт.

петрушка — 0,5 пучка

олія — 1 ст. л

оцет 9% — 25 мл

маринад — 500 мл

вода — 1 літр

цукор — 3 ст. л

сіль — 1 ст. л

Приготування:

Поріж помідори та цибулю на частинки та кільця відповідно. Поріж гострий перець, не очищаючи його від насіння. Додай до овочів порізану на кружальця моркву. До овочів додай петрушку. На дно банки вкинь спеції, моркву з петрушкою та цибулею, помідори. Чергуй овочі шарами. На 15 хв залий овочі окропом, злий воду в банку, додай цукор, сіль та закип’яти. Влий маринад в банки, додай оцет та олію, закрути банки.

Також ідеальною закускою на зимовому застіллі будуть консервовані кабачки. Як приготувати консервовані кабачки на зиму, ми розповідали раніше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.