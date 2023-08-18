Солодкі, в олії та “швидкі”: рецепти помідорів половинками на зиму

Кінець літа — пора для заготівель їжі та консервацій. Якщо у тебе цього року великий врожай помідорів, а ти не знаєш, що з ними робити — розповімо тобі три рецепти помідорів половинками на зиму.
Консервовані помідори половинками — це ідеальна заготівля на зиму. Закриті помідори, порізані на частинки, не лише гарно смакують з іншими стравами, а й можуть стати салатом у зимову пору.
Ми підготували для тебе три рецепти консервованих помідорів половинками.
Цей рецепт є класичним, адже помідори половинками з цибулею — легкі в приготуванні й дуже смачні.
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Солодкі консервовані помідори в олії є смачною закускою до столу. Як приготувати помідори частинками в олії — розповідаємо далі.
Найшвидший рецепт приготування консервованих помідорів — без стерилізації.
Також ідеальною закускою на зимовому застіллі будуть консервовані кабачки. Як приготувати консервовані кабачки на зиму, ми розповідали раніше.
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