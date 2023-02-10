Здивуй другу половинку на День закоханих: як приготувати суші нашвидкуруч

На День закоханих хочеться провести романтичний вечір зі свою коханою людиною. Вечір зі смачною вечерею стане окрасою свята. Чи не найпопулярнішою стравою зараз є суші.

Експерт проекту На ножах на Новому каналі Алекс Якутов поділився своїм рецептом суші, які можна приготувати на 14 лютого.

— Я завжди готую суші саме за цим рецептом, тому що він нашвидкуруч. Вони дуже смачні та оригінальні. Навіть палички не потрібно, щоб їх їсти, — каже Алекс Якутов.

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Як приготувати суші вдома

Інгредієнти для суші:

рис для суші (бажано знайти саме такий) — 1 склянка

вода — 1 склянка

виноградний або яблучний оцет — 70 г

сіль — 1 ч. л.

цукор — 4 ч. л.

норі

зелена цибуля (за бажанням)

слабосолоний лосось

майонез

васабі

кунжут

соєвий соус

Приготування суші вдома

Насамперед треба зварити рис. Промити крупу у холодній воді до десяти разів, поки вона не стане прозорою. Потім злити воду та висипати рис у каструлю. Залити холодною водою у пропорції 1:1.

Рис не треба солити. Каструлю закрити кришкою та варити рис на середньому вогні. Кришку варто використовувати без отворів, щоб не виходила пара.

Варити рис рівно 15 хвилин. Потім не підіймати кришку та залишити рис на 10 хвилин.

Поки рис готується, підготуй заправку. Змішати оцет, сіль і цукор. Прогріти цю суміш на вогні, щоб розчинився цукор. Але не треба доводити до кипіння. Почекати, поки заправка вистигне, та залити нею рис.

Далі треба збирати суші. Розрізати листки норі на квадратики 7 х 7 см. Чайною ложкою викласти на норі рис. Потім викласти подрібнену зелену цибулю за бажанням.

Зверху змастити соусом — суміш васабі та майонезу. Потім покласти шматок слабосолоного лосося, посипати кунжутом. Ще можна додати авокадо, ікру чи будь-що інше на твій смак. Романтична вечеря готова!

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