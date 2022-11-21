Їжа та рецепти

З грибами, горіхами та чорносливом — три рецепти тушкованої капусти від Євгена Клопотенка

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Листопада 2022, 09:00
Як приготувати тушковану капусту: рецепти від Євгена Клопотенка
Фото: Pexels, Сайт Євгена Клопотенко

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