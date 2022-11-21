З грибами, горіхами та чорносливом — три рецепти тушкованої капусти від Євгена Клопотенка

Тушкована капуста може бути як гарніром, так і самостійною стравою. Ще це дуже хороша начинка для пиріжків та вареників.

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів різні рецепти тушкованої капусти.

— Тушкувати можна будь-яку капусту: білокачанну, червонокачанну, квашену, цвітну, брюссельську й броколі, — зазначив він.

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Рецепт тушкованої капусти з чорносливом

Інгредієнти:

500 г капусти

10 шт. чорносливу

30 г волоських горіхів

100 мл води

25 г вершкового масла

1-2 ст. л. соняшникової олії

1 ст. л. томатної пасти

сік половини лимона

дрібка кмину

Приготування тушкованої капусти з чорносливом

Спочатку треба підготувати усі інгредієнти. Капусту нарізати та обсмажити на вершковому маслі з соняшниковою олією протягом кількох хвилин. Не забудь посолити та поперчити.

Чорнослив помити та просушити паперовим рушником, нарізати смужками. Дрібно порубати волоські горіхи, їх можна попередньо підсмажити на пательні. Чорнослив додати до капусти.

У воді розвести томатну пасту та додати до капусти. Вичавити сік лимона, додати дрібку кмину і все добре перемішати.

Тушкувати капусту близько 15 хв, залежно від того, яку структуру бажаєш — хрустку чи м’яку. За 3 хв до кінця приготування треба додати горіхи.

Рецепт тушкованої капусти з кмином та грибами

— Тушкована капуста з кмином та грибами — пісна страва, яку можна вживати гарячою та холодною, — підкреслив кухар.

Інгредієнти:

½ середньої білокачанної капусти

250 г квашеної капусти

1 цибуля

100 г білих свіжих чи заморожених грибів

50 г сухих білих грибів

300 г печериць

1 ч. л. кмину

250 мл води (для сухих грибів)

4 ст. л. соняшникової олії

сіль та перець до смаку

Приготування тушкованої капусти з кмином та грибами

Треба підготувати усі інгредієнти, якщо в тебе заморожені гриби, їх слід заздалегідь розморозити.

Сухі білі гриби залити окропом та залишити на 20 хв. Дрібно нарізати капусту. На розігріту пательню з соняшниковою олією викласти капусту та кмин. Смажити поки капуста не стане м’якою.

Цибулю дрібно нарізати, печериці розрізати на четверо. На пательні смажити цибулю, потім додати печериці, потім білі гриби. З білих сушених грибів злити воду в окрему миску, її треба використати пізніше. Сушені гриби додати до пательні з іншими й смажити, поки не випарується вся рідина.

У каструлі з товстими стінками змішати капусту та гриби, додати квашену капусту та воду, у якій запарювалися сухі білі гриби. Тушкувати капусту з грибами та кмином 30 хв.

Рецепт червоної тушкованої капусти з лісовим горіхом

Інгредієнти:

800 г червоної капусти

100 г ядер лісових горіхів (або фундук)

2-3 ст. л. олії

1 шт. цибулі ріпчастої

сіль та перець

Приготування червоної тушкованої капусти з лісовим горіхом

Капусту помити та зняти верхні листки, дрібно нарізати. У мисці посолити, поперчити й ретельно перемішати.

Дрібно нарізану цибулю обсмажити в олії та додати капусту. Тушкувати до напівготовності протягом 15 хв. Додати горіхи й тушкувати ще кілька хвилин.

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