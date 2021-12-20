Як відрізнити справжній алкоголь від підробки — практичні поради

Останні тижні перед Новим роком завжди напружені, і так уже мріється сісти за святковий стіл та під легку веселу музику розслабитись за келихом ігристого.

Проте як не помилитися, обрати справді якісний алкоголь і не зіпсувати свій перший день у році жахливим отруєнням?

Держпродспоживслужба поділилась на своїй сторінці у Facebook, як відрізнити справжню пляшку алкоголю від фальсифікату.

Передусім відомство рекомендує звернути увагу на такі ознаки:

марка акцизного податку;

етикетка та контретикетка;

закупорка і тара.

Марка на пляшці алкоголю

Отже, марка акцизного податку — це спеціальний знак, яким маркуються алкогольні вироби. Саме він підтверджує легальність ввезення та продажу товару в Україні, а також сплату акцизного податку.

Марка захищена спеціальними елементами захисту, тому підробити її практично неможливо.

Як перевірити етикетку на пляшці

Також необхідно перевірити етикетку та контретикетку. Вони повинні міцно триматися на пляшці. Під етикеткою не повинно бути повітряних утворень і складок. Етикетка має бути не тьмяною та без розмитих написів. Усі написи мають бути чіткими, містити повну та достовірну інформацію.

Обов’язково має бути зазначений завод-виробник і його реквізити, а також наявна інформація про імпортера, який цей продукт офіційно завіз в Україну та ввів його в обіг.

Тож, якщо розташування клею нерівномірне і на склі помітні його сліди, найімовірніше, ці етикетки клеїлися не в заводських умовах.

На лицьовій стороні завжди повинна бути дата розливу, назва та адреса фірми-виробника, номер ліцензії, знак сертифікації.

Також має бути лазерне маркування, яке не стирається. Його неможливо вивести навіть засобами побутової хімії для повторного нанесення.

Перевірка тари

Далі необхідно перевірити закупорку і тару. Для того щоб зрозуміти, чи фальсифікат перед вами, потрібно оглянути закупорку та визначити, чи є ознаки кустарного закорковування:

різь на закупорці не доходить до верхнього та нижнього заходів;

наявний не весь профіль різі на закупорці;

наявність порушення цілісності матеріалу пробки (наприклад, прорізів до поверхні скла горловини пляшки);

під час розкорковування пляшки, обертаючи пробку проти часової стрілки, перфорація не порушується, а пробка прокручується і повністю знімається;

при перевертанні пляшки догори дном наявне протікання рідини, яка міститься в ній;

цифрове зображення дати розливу на бічних поверхнях закупорки нанесено нерівномірно, суцільними штрихами;

нерівномірне розташування барвника, ледь помітний матовий ненасичений чорний колір;

нерівна відстань по вертикалі та по горизонталі між знаками;

окремі цифрові зображення є частково розмитими, що не дозволяє прочитати зміст.

Держпродспоживслужба наголошує:

Всі ознаки фальсифікату можна перевірити, лише візуально оглянувши пляшку. Тому їх наявність має зупинити вас від вживання продукції.

Однак варто пам’ятати, що трапляються досить якісні підробки, які можна встановити за допомогою лабораторних досліджень.

Тому необхідно завжди уважно читати етикетки, перевіряти маркування та купувати товари у перевірених торгівельних точках.

Проте алкогольні напої — не єдиний товар, який люблять підроблювати шахраї. Тому читай, як зрозуміти, що тобі намагаються продати фальшиву червону ікру.