Від кісточки плода до цілого дерева: як виростити авокадо вдома

Кріп, петрушка, базилік та навіть помідори – усе це ми вже давно навчились вирощувати на своїх міні-городах, які радують око на підвіконні чи на балконі. А так ще було б добре до цієї краси ще й мати власне дерево авокадо вдома.

Прокидаєшся рано вранці, йдеш до улюбленої рослинки, зриваєш один із плодів та спокійно відправляєшся на кухню готувати з нього сніданок.

Звучить радше, як сюжет утопічної книги про чарівні ранки. Проте, все не так вже й уявно. Як мінімум можна спробувати почати з маленького та посадити авокадо з кісточки.

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Як виростити авокадо вдома

Насамперед потрібно взяти кісточку авокадо та промити її. Потім за допомогою ножа або шила зробити в ній отвори завглибшки близько 2-3 міліметри.

Після цього встромити в них зубочистки. Водночас необхідно взяти склянку, яка вже давно набридла, і віддати її у розпорядження майбутнього авокадо.

Налити у неї фільтровану воду доверху, а зверху покласти кісточку, вістря якої має дивитись вгору, а інший бік повинен заглиблюватись у рідину.

Зубочистки мають допомагати кісточці триматись на плаву та не давати їй потонути. Пізніше буде необхідно слідкувати за тим, щоб вода була постійно на одному рівні, а зубочистки лишалися сухими.

Тепер цю конструкцію можна лишати на вікні з гарним освітленням та чекати, коли з’являться перші корінчики. Зазвичай на це потрібно від двох тижнів до місяця.

А ось коли буде помітно, що коріння сягає чотирьох сантиметрів, то кісточку можна пересаджувати в землю. Для цього важливо підготувати горщик глибиною в 15 сантиметрів, дренаж та ґрунт.

Тож спочатку потрібно буде витягнути зубочистки, потім покласти дренаж шаром у два сантиметри, на нього висипати ґрунт та розпушити його.

Після цього у землі необхідно зробити невеличке заглиблення, у яке можна класти кісточку авокадо. Вона має бути занурена в ґрунт лише наполовину.

Потім можна трохи полити саджанець, але важливо не перестаратись, щоб він не почав гнити. Даля авокадо можна перемістити разом із горщиком знову на вікно.

Ще одне місце, яке точно сподобається рослині – це балкон. Однак, коли температура впаде до 10 градусів тепла, її доведеться перемістити в дім, оскільки рослина не любить морозів.

Коли з’являться перші плоди авокадо

Як би ми не прагнули швидких результатів, але у перші роки росту авокадо розраховувати можна на те, що рослина приноситиме лише насолоду для очей.

Проте самі плоди теж можуть згодом з’явитись. Такий процес можливий лише після того, як рослина починає цвісти. Тоді потрібно взяти ватний диск та щодня проводити ним по квітках, не змінюючи його.

Такий процес дозволить замінити рослині запилення і в результаті вона матиме змогу давати плоди. Однак важливо пам’ятати, що авокадо на дереві з’являються не кожного разу після появи квітів, тому потрібно набратись терпіння та не відступати від свого.

Та все ж, коли з’явиться перше власноруч вирощене авокадо, можна буде ще раз порадіти дню та власній наполегливості, а також зробити неймовірно смачний гуакамоле. Читай рецепт від Володимира Ярославського.

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