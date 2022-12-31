Щоб рибка була ніжною та соковитою: як засолити форель

Солону свіжу форель люблять як дорослі, так і діти. Її вважають однією з найбільш затребуваних страв на святковому столі.
Найсмачніша форель виходить тоді, коли її роблять за перевіреним рецептом. Як засолити форель, щоб вона вийшла смачною — читай у матеріалі.
Найчастіше форель трохи менша сьомги та горбуші. М’ясо цієї риби не таке жирне, як у лосося, але дуже ніжне.
Якщо ти вже налаштувався (-лась) на приготування солоної форелі, необхідно купити якісну рибу. Вона має бути свіжою:
Якщо в магазинах свіжої риби немає, то можна взяти заморожену. Тут зверни увагу на шар льоду. Він має бути рівномірним і тонким, а сама форель без запаху.
Рибу необхідно розморожувати у холодильнику. Хоча багато господинь для того, щоб прискорити процес, ставлять її в холодну воду і відправляють розморожувати в миску при кімнатній температурі.
Робити це не варто, адже через різкі температурні перепади форель стане дуже пухкою і сухою.
Робити це не варто, адже через різкі температурні перепади форель стане дуже пухкою і сухою.
Постраждає не запах та вигляд, а саме смак страви.
Перед приготуванням потрібно обов’язково обробити тушку. Наприклад, у такий спосіб:
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
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