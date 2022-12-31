Щоб рибка була ніжною та соковитою: як засолити форель

Солону свіжу форель люблять як дорослі, так і діти. Її вважають однією з найбільш затребуваних страв на святковому столі.

Найсмачніша форель виходить тоді, коли її роблять за перевіреним рецептом. Як засолити форель, щоб вона вийшла смачною — читай у матеріалі.

Солена форель: як вибрати рибу

Найчастіше форель трохи менша сьомги та горбуші. М’ясо цієї риби не таке жирне, як у лосося, але дуже ніжне.

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Якщо ти вже налаштувався (-лась) на приготування солоної форелі, необхідно купити якісну рибу. Вона має бути свіжою:

з прозорими очима;

яскравими зябрами;

пружною.

Якщо в магазинах свіжої риби немає, то можна взяти заморожену. Тут зверни увагу на шар льоду. Він має бути рівномірним і тонким, а сама форель без запаху.

Як засолити форель удома: підготовка

Рибу необхідно розморожувати у холодильнику. Хоча багато господинь для того, щоб прискорити процес, ставлять її в холодну воду і відправляють розморожувати в миску при кімнатній температурі.

Робити це не варто, адже через різкі температурні перепади форель стане дуже пухкою і сухою.

Постраждає не запах та вигляд, а саме смак страви.

Перед приготуванням потрібно обов’язково обробити тушку. Наприклад, у такий спосіб:

Візьми форель і забери луску за допомогою ножа. Після цього випотроши нутрощі та відріж голову, плавці. З двох кінців проріж ножем уздовж хребта і зріж філе. Відокрем кістки та черево. Потім за допомогою пінцета дістань великі кістки вздовж хребта. Якщо хочеш зробити ще й бульйон, не викидай рибну голову. Якщо вдома є лише йодована сіль, йди у магазин за звичайною, крупною. Адже перша може віддавати неприємним залізним присмаком. Також не можна солити рибу у залізних мисках.

Як засолити форель: покроковий рецепт

Інгредієнти:

1 кг філе

2 ст. л цукру

2 ст. л великої солі

4 ст. л рослинної олії

30 мл горілки та 30 мл коньяку

Спосіб приготування:

Шматки філе потрібно спочатку промити та висушити насухо паперовими рушниками. Після цього збризкайте рибу горілкою і коньяком (для аромату і відтінку). Пересип шматочки сіллю і цукром, перемішай і склади в лоток з кришкою, яка щільно закривається. Полий олією, закрий і постав у холодильник. Їсти форель можна вже за три дні.

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