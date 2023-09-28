Щоб взимку менше хворіти: як зберігати калину на зиму — рецепти

Зима уже зовсім близько! Здавалося б, що всі заготівлі вже зроблені: ягідні варення зварені, заготівлі овочів та страв — закриті. Однак зараз саме час для збору калини, адже її властивості допоможуть вилікуватися під час хвороби взимку.
Як зберігати калину на зиму — ми підібрали три рецепти для тебе!
Читай рецепт варення, перетертої з цукром та цілої калини на зиму, у матеріалі.
Один із найсмачніших рецептів зберігання калини на зиму — перетерта ягода з цукром. Як приготувати калину, перетерту з цукром, розповідаємо далі.
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Смачне варення з калини готується легко, а смак буде неперевершеним.
Зберегти всі корисні властивості калини можна, якщо приготувати калину на зиму цілою.
Готувати ягоди можна не лише у солодкому варенні, а і як… солоні страви! Як приготувати виноград, як оливки, ми розповідали раніше.
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