Щоб взимку менше хворіти: як зберігати калину на зиму — рецепти

Зима уже зовсім близько! Здавалося б, що всі заготівлі вже зроблені: ягідні варення зварені, заготівлі овочів та страв — закриті. Однак зараз саме час для збору калини, адже її властивості допоможуть вилікуватися під час хвороби взимку.

Як зберігати калину на зиму — ми підібрали три рецепти для тебе!

Читай рецепт варення, перетертої з цукром та цілої калини на зиму, у матеріалі.

Зараз також дивляться

Як зберігати калину

Калина, перетерта з цукром

Один із найсмачніших рецептів зберігання калини на зиму — перетерта ягода з цукром. Як приготувати калину, перетерту з цукром, розповідаємо далі.

Інгредієнти:

калина — 1 кг

цукор — 1 кг

Приготування:

Ягоди помий та просуши. Переклади їх у каструлю, додай цукор та перетри з допомогою блендера. Відстав каструлю у тепле місце та залиш на добу, аби цукор розчинився. Пропусти калину з цукром через сито та розлий у стерилізовані банки.

Варення з калини: рецепт

Смачне варення з калини готується легко, а смак буде неперевершеним.

Інгредієнти:

калина — 1,5 кг

цукор — 1,5 кг

вода — 500 мл

ванільний цукор — 15 г

Приготування:

Калину помий та почисть від гілочок, підсуши. Нагрій воду та додай цукор, ванільний цукор. Вари сироп протягом п’яти хвилин. Висип калину у воду, доведи до кипіння та вари ще п’ять хвилин. Відстав калину на п’ять годин. Після цього часу знову постав на вогонь, доведи до кипіння і знімай пінку. За п’ять хвилин вимкни калину та розлий по банках.

Калина на зиму ціла

Зберегти всі корисні властивості калини можна, якщо приготувати калину на зиму цілою.

Інгредієнти:

калина — 1 кг

цукор — 800 г

Приготування:

Промий калину та просуши її. Засип у банки по ложці цукру. Поверх виклади ягоди калини, знову засип цукром. Викладай такими шарами калину й цукор до верху банки. Закрий калину кришкою та зберігай у холодильнику.

Готувати ягоди можна не лише у солодкому варенні, а і як… солоні страви! Як приготувати виноград, як оливки, ми розповідали раніше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.