Їжа та рецепти

Вони є у твоєму холодильнику! Які продукти викликають нездорову харчову залежність — перелік

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 02 Липня 2023, 16:00
Які продукти викликають харчову залежність — перелік
Фото: Pexels

Більше новин
болоньєзе паста
Вишукана класика італійської кухні: як приготувати пасту болоньєзе — простий покроковий рецепт
Естер
Складно навіть професіоналам: як бойова медикиня Естер працює на фронті
Куди піти у Львові
Багато концертів, їжі та атмосфери літа: куди сходити у Львові у липні 2023. Культурний дайджест від Вікон
мити волосся
Щоб волосся було здоровим: як часто треба мити голову?
Дивитись більше

Матеріали по темі

басейн
Хлор рятує не від всього! Які хвороби можна підчепити в басейні й чим небезпечний мокрий купальник
Як приготувати гуакамоле — рецепт Володимира Ярославського
Як приготувати гуакамоле? Ідеальна закуска та інгредієнт до салату
Вони є у твоєму холодильнику! Які продукти викликають нездорову харчову залежність — перелік
Ніжність сиру та чорничний оксамит — зірковий рецепт лінивих вареників
Магній
Міф чи необхідна доза щодня? Що треба знати про магній у продуктах і скільки його варто вживати — поради нутриціологині

Відео
День військово-морських сил України: все про підрозділ та вітання зі святом

Цілодобово боронять морські рубежі! В Україні відзначають День Військово-Морських сил
0:02:57
Каністерапія у Рівному
Собаки-терапевти допомагають бійцям позбутись психологічних травм та покращити емоційний стан
0:03:18
Виставка Олега Тістола
Війна стала натхненням для українського митця Олега Тістола. Виставка його найвідоміших робіт проходить зараз у Києві
0:09:54
акциз на пальне
Ціни шокують? Які будуть наслідки повернення акцизу на пальне
Карта бойових дій в Україні
Окупаційні війська продовжують вбивати один одного: карта бойових дій в Україні 1 липня в режимі онлайн
0:04:11
Загроза епідемії на Херсонщині зростає — все, що відомо про ситуацію
Вимиті кладовища, мертва риба та інфекції. На Херсонщині зростає загроза епідемій
0:08:01
Ситуація на Таврійському напрямку сьогодні 30.06.2023: останні новини
Бої з професійною армією! Військовий про ситуацію на Таврійському напрямку та труднощі просування
Як проходитиме евакуація у випадку вибуху на ЗАЕС: що треба знати
Десятки спецавтівок, евакуаційні пункти та вимірювання радіації — як проходитиме евакуація у випадку вибуху на ЗАЕС
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:18:28
Гранатометники у Бахмуті
Репортаж з перервами на прильоти: реалії боїв на Бахмутському напрямку
Більше відео
болоньєзе паста
Читати далі
Вишукана класика італійської кухні: як приготувати пасту болоньєзе — простий покроковий рецепт

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь