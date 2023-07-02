Вони є у твоєму холодильнику! Які продукти викликають нездорову харчову залежність — перелік

Смачні продукти дарують нам радість та задоволення. Це дуже просто, адже під час та після прийому їжі виробляються гормони, зокрема й ендорфін, відомий як гормон щастя. Чому ця радість від їжі може бути небезпечною? Читай, які продукти викликають харчову залежність і чому.

Які продукти викликають харчову залежність — перелік

Психіатриня і психофізіологиня Тетяна Пятковська розповіла Фактам ICTV, чому деякі продукти викликають харчову залежність і як саме.

Ендорфін разом з дофаміном, серотоніном і окситоцином належить до групи опіоїдних пептидів. Вони утворюються в мозку, наднирниках, підшлунковій залозі, а також у смакових рецепторах. До речі, ми розповідали, що таке дофамінова залежність. Деякі продукти викликають великі викиди гормонів, через що їх хочеться споживати значно більше.

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Коли немає змоги цей продукт ось прямо зараз десь дістати, накриває роздратування і хворобливі відчуття. Типова ломка, — каже психофізіологиня.

Харчова промисловість працює зараз не тільки на втамування голоду людей, а й на їхнє задоволення, аби цей продукт купували постійно та бажали його. Тетяна Пятковська назвала три продукти, які викликають сильну харчову залежність.

На першому місці стоїть твердий сир. Він містить багато триптофанової амінокислоти, тирозина та L-фенілаланіна. Під час споживання сиру в людей стається викид ендорфіну.

Однак не всі продукти викликають залежність. Найбезпечнішим сиром є рокфор, адже під час травлення він виділяє найменшу кількість казоморфінів, які діють на мозок як опіати.

На другому місці продуктів, які можуть викликати харчову залежність, бекон. Хоча він є доволі поживним, висока концентрація спецій, жиру та білка змушує наш мозок отримувати багато задоволення.

До того ж велика кількість білків швидко насичує нас, дає відчуття сил, що також може створювати залежність. Сир та бекон потрібно їсти помірно, не зловживати.

Третіми з небезпечних продуктів, які можуть викликати нездорову залежність, є солодкі газованки. Про їхню шкоду відомо давно, адже кількість цукру та вплив на мозок цих продуктів є згубним для здоров’я.

Під час споживання солодких газованих напоїв наш організм виділяє багато дофаміну. Мозок до цього звикає, тому щоб насолодитися газованкою пізніше, доведеться більше випивати, бо й організм стає менш чутливим до глюкози.

Раніше ми розповідали, чому не варто відволікатися на гаджети під час їжі.

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