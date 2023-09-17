Вирушаєш у подорож? Підготуй смачний перекус за шпаргалкою нутриціолога

Швидко запарювана локшина та кава 3в1 в потязі, хотдог з солодким шоколадним батончиком на заправці чи шаурма з колою на вокзалі. Усе це має певну романтику подорожей, втім, користі в такій їжі точно не знайти.

Під час поїздок ми часто не знаємо, що поїсти. Вибір падає на швидку їжу в придорожніх закладах, або ж незручні, інколи небезпечні для дороги страви. Дехто в тривалих поїздках не їсть взагалі.

Усе це може зіграти злий жарт та додати пригод. Фуд-терапевтка та сертифікована нутриціологиня Анастасія Голобородько дала кілька порад, які допоможуть скласти поживний, безпечний та зручний перекус з собою у тривалу поїздку.

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Пакувати продукти слід враховуючи тип поїздки. Зважати треба на її тривалість і на транспорт, яким ти будеш їхати.

Овочі та фрукти

овочі: морква, перець, редис, міні огірок, чері;

оливки — ідеальний снек;

ягоди та фрукти в екопакуванні: банан, мандарин тощо.

Горіхи та сухофрукти

Горіхи та насіння. Найпоживніші вони, коли сирі та солоні, рідше смажені. Сухофрукти кращі за десерти на заправках. Втім, вони точно не мають бути основою, бо теж містять у собі велику кількість цукру.

Батончики та шоколад

Батончики слід обирати за складом. Найкращі на основі льону-гарбуза, горіхів, кокоса, протеїнові та з позначкою веган. Слід уникати батончики, де є сиропи. В подорож можна брати шоколад, втім, варто уникати молочного. Краще взяти звичайний чорний шоколад з горіхами, або какао-боби, raw шоколад.

Хлібці та чипси

Найкраще обирати хлібці чи чипси з горіхів та насіння. Адже усі види насіння і горіхів, льон, кунжут, конопляні хлібці тощо дають насичення та постачають організму корисні жири. Безглютенові хлібці та “пінопласт” на основі кіноа, бурого рису, гречки чи мікси. В них менше клейковини, тож травленню буде легше. Зернові хлібці мають містити напис “з цільного зерна”. В складі теж має бути все просто: зерно, наприклад, жито чи спельта, та сіль. Чипси з водоростей та овочів. Вони доволі популярні на полицях супермаркетів, втім, не усі корисні. Уважно читай склад та уникай чипсів з рафінованими оліями та цукром. Фруктові чи бананові чипси з кокосовим маслом. Найкраще, якщо це буде весь склад. Уникати слід продуктів, де багато цукру. Сублімовані снеки, наприклад, хрусткі боби, горошок, ягоди. Сублімація — метод збереження продукту. Шляхом просушування та позбавлення вологи вдається зберегти користь та смак.

Додатковий білок

Протеїнові батончики хорошим складом. Краще обирати з позначкою веган, де основою складу є горіхи та бобові. А от батончики з сироваткового протеїну та пластівців краще уникати. Бобові: дегідровані нут, горошок, хумус в пакуванні, кунжутні крекери, лляні чипси. В‘ялені чи солоні м’ясо, риба, витриманий сир шматочками — їх можна перевозити лише у герметичному пакуванні. Також треба взяти до уваги транспорт, яким ти будеш їхати. Для дітей можна взяти йогурти в пакуванні. Задля безпеки краще обирати рослинні чи горіхові продукти.

Напої

Вода, улюблені чаї та дріп-пакети з якісною кавою — найкращий вибір.

Нутриціологиня переконана, що такий простий запас своєї їжі допоможе уникати сумнівних придорожніх чи вокзальних кафе, мінімізує білі булки та допоможе пройти повз привабливі снікерси на заправці.

Також такі запаси перекуси роблять автономним від зупинок. Можна буде поїсти в тій годині, до якої звик твій організм.

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