Вирушаєш у подорож? Підготуй смачний перекус за шпаргалкою нутриціолога

Швидко запарювана локшина та кава 3в1 в потязі, хотдог з солодким шоколадним батончиком на заправці чи шаурма з колою на вокзалі. Усе це має певну романтику подорожей, втім, користі в такій їжі точно не знайти.
Під час поїздок ми часто не знаємо, що поїсти. Вибір падає на швидку їжу в придорожніх закладах, або ж незручні, інколи небезпечні для дороги страви. Дехто в тривалих поїздках не їсть взагалі.
Усе це може зіграти злий жарт та додати пригод. Фуд-терапевтка та сертифікована нутриціологиня Анастасія Голобородько дала кілька порад, які допоможуть скласти поживний, безпечний та зручний перекус з собою у тривалу поїздку.
Пакувати продукти слід враховуючи тип поїздки. Зважати треба на її тривалість і на транспорт, яким ти будеш їхати.
Вода, улюблені чаї та дріп-пакети з якісною кавою — найкращий вибір.
Вода, улюблені чаї та дріп-пакети з якісною кавою — найкращий вибір.
Нутриціологиня переконана, що такий простий запас своєї їжі допоможе уникати сумнівних придорожніх чи вокзальних кафе, мінімізує білі булки та допоможе пройти повз привабливі снікерси на заправці.
Також такі запаси перекуси роблять автономним від зупинок. Можна буде поїсти в тій годині, до якої звик твій організм.
А що покласти у ланч-бокс своїй дитині в садочок, щоб вона їла смачно та корисно, ми розповіли у матеріалі.
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