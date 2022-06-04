З полуницею, карамеллю та у вигляді торта: топ-5 рецептів приготування домашнього морозива

На вулиці стає все спекотніше і з’являються звичні літні мрії — зараз би морозива. От лише якого? У магазині все перепробували ще минулого року, а різноманітності все ж таки хочеться. Ох, вже ці відголоски з мирного життя.

Добре, що раніше про нас попіклувались наші зірки МастерШефа та поділились своїми улюбленими рецептами домашнього морозива.

Улюбленець глядачів Євген Клопотенко та судді кулінарного шоу Ектор Хіменес-Браво та Володимир Ярославський навчать будь-кого, як готували улюблений десерт літа.

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Морозиво із йогурту з полуницею

натуральний йогурт (густий) – 400 грамів

полуниця (свіжа) – 200 грамів

цукрова пудра – 2 ст. л.

м’ята – 2-3 листочки

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити полуницю, очистити її від хвостиків та подрібнити у блендері з цукром.

Потім змішати йогурт з полуничним пюре у металевій мисці та відправити суміш у морозильну камеру на три години поки морозиво не застигне.

Вершкове домашнє морозиво

молоко – 420 мілілітрів

цукор – 120 грамів

яйця – 2 штуки

вершки 33% – 120 мілілітрів

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати цукор з яйцями та трохи збити масу вінчиком. Водночас нагріти молоко до появи першої пари.

Після цього змішати яєчну суміш з теплим молоком. Перелити масу, яка вийде, у сотейник та, постійно помішуючи, варити на маленькому вогні поки вона не почне гуснути.

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Далі зняти суміш з вогню та дати їй трохи охолонути. Потім влити вершки, перемішати та покласти у пластиковий контейнер, накрити його кришкою і поставити у морозилку.

Через кожні півгодини п’ять разів підряд потрібно діставати масу з холодильника та помішувати її. Після останньої процедури залишити майбутнє морозиво на шість годин.

Домашнє морозиво з солоною карамеллю

молоко – 420 мілілітрів

цукор (для карамелі) – 160 грамів

цукор (для морозива) – 40 грамів

яйця – 2 штуки

вершки (30-33%) – 120 мл

сіль – 2-3 дрібки

Спосіб приготування

Насамперед потрібно закип’ятити молоко та відставити його в сторону. Потім розтопити цукор для карамелі у глибокому сотейнику або сковорідці, щоб він набув золотавого кольору.

Далі важливо додати до нього гаряче молоко та сіль і добре перемішати суміш, поки карамель повністю не розчиниться. Після цього можна зняти масу з вогню та дати їй трохи вистигнути.

У цей час окремо змішати два яйця та цукор для морозива, а потім до них додати молоко з карамеллю. Далі необхідно поставити суміш на маленький вогонь та постійно помішувати її.

У цей час окремо змішати два яйця та цукор для морозива, а потім до них додати молоко з карамеллю. Далі необхідно поставити суміш на маленький вогонь та постійно помішувати її.

Як тільки суміш почне гуснути, зняти її з вогню, дати охолонути до кімнатної температури, додати до маси вершки й добре перемішати.

Після чого залити її у пластиковий контейнер з кришкою та поставити його у морозилку. Потім лише помішувати кожні півгодини п’ять разів та залишити після останнього разу на приблизно шість годин.

Морозиво у вигляді торта

печиво – 54 штуки

вершкове масло – 10 ст. л.

жирні вершки – 1 літр

екстракт ванілі⁣ – 2 ст. л.

згущене молоко – 1 банка

Спосіб приготування

Спершу потрібно перетворити печиво на крихти та змішати його з розтопленим маслом. Потім розділити суміш навпіл.

У форму для випікання насипати першу половину маси та поставити у морозилку.

Водночас збити жирні вершки зі згущеним молоком та екстрактом ванілі. Далі дістати форму та викласти на печиво молочну суміш. Після цього посипати зверху залишками маси з печива та поставити форму на ніч у морозильну камеру.

Домашнє італійське морозиво (семіфредо)

жовтки – 7 штук

цукор – 100 грамів

коньяк – 20-25 грамів

вершки 30-35% – 300 грамів

молочного шоколад – 80 грамів

фісташки (або інші горішки) – 80 грамів

Спосіб приготування

Спочатку змішати цукор, жовтки та коньяк і поставити суміш на водяну баню на середній вогонь. Увесь час її потрібно буде помішувати.

Коли цукор розчиниться у масі, вона може стати більш густою, тоді її варто знімати з вогню. Потім їй варто дати охолонути та накрити харчовою плівкою.

Окремо необхідно збити вершки, щоб вийшла не дуже щільна піна, та додати їх до охолодженої яєчної суміші.

Потім застелити пластикову форму плівкою, залити у неї майбутнє морозиво та відправити його на всю ніч у холодильник. Прикрашати можна потім горіхами та шоколадом.

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