Як приготувати гуакамоле? Ідеальна закуска та інгредієнт до салату

Якщо твій настрій уже літній і хочеться смачного, спробуй приготувати гуакамоле. Він освіжаючий та кисленький. Рецептом поділився суддя проекту МастерШеф Володимир Ярославський.
Їсти гуакамоле можна як окрему закуску. Традиційно з начос — це такі кукурудзяні чипси. Також його можна додавати в салат як соковитий соус замість олії чи заправки. Дуже смачно гуакамоле поєднується на тостах з лососем.
Смак гуакамоле має бути насиченим, достатньо солоним, трішечки гострим і освіжаюче кислим.
Гуакамоле — традиційна закуска мексиканської кухні. Він прийшов до нас ще з ацтекських часів. Слово guacamole походить від слова мови ацтеків ahuacamolli (де ahuacatl — це авокадо, а molli — соус).
Відтоді гуакамоле готують зі стиглого авокадо, соку лайму та солі. Варіації рецептів містять також інші інгредієнти. Їдять гуакамоле як закуску з начос, з тортильями та подають до м’ясних страв.
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