Мумії в тісті чи перчики з очима? Страшно смачні закуски на Гелловін для дітей та дорослих

Найстрашніше свято цієї осені — Гелловін. І хоч в Україні День всіх святих душ активно не відзначають, однак дітям та дорослим може сподобатися таке свято. Адже прикрашання будинку на Гелловін може підійняти настрій, поєднати сімʼю під час спільного виготовлення прикрас.
Якщо ж ти хочеш смачно відсвяткувати, тоді читай підбірку наших рецептів закусок на Гелловін у матеріалі.
Закуски на Гелловін — це один з головних атрибутів святкування. А для того, щоб нуарна та таємнича тематика зберігалася навіть у дрібницях, варто спробувати адаптувати звичну їжу під настрій Гелловіну.
Ці прості та легкі у приготуванні закуски точно не залишать нікого байдужим.
Страшно смачна закуска на гелловінський стіл — фаршировані яйця, що прикрашені павучками.
Фото: gabrielaganta_beautyconcept/Instagram
Одна з улюблених страв не лише дітей, а й дорослих — сосиски в тісті. Однак приготувати їх можна й на Гелловін, головне — додати трішки фантазії.
Не обійдеться стіл із закусками без овочевого асорті. Подати його можна також у стилі Гелловіну.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Katia Freire (@katiafreire.nutri)
Допис, поширений Katia Freire (@katiafreire.nutri)
Та не лише закусками єдиними! На Гелловін готують й солодощі: як приготувати капкейки на Гелловін 2023, читай в іншому матеріалі.
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