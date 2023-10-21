Мумії в тісті чи перчики з очима? Страшно смачні закуски на Гелловін для дітей та дорослих

Найстрашніше свято цієї осені — Гелловін. І хоч в Україні День всіх святих душ активно не відзначають, однак дітям та дорослим може сподобатися таке свято. Адже прикрашання будинку на Гелловін може підійняти настрій, поєднати сімʼю під час спільного виготовлення прикрас.

Якщо ж ти хочеш смачно відсвяткувати, тоді читай підбірку наших рецептів закусок на Гелловін у матеріалі.

Закуски на Гелловін

Закуски на Гелловін — це один з головних атрибутів святкування. А для того, щоб нуарна та таємнича тематика зберігалася навіть у дрібницях, варто спробувати адаптувати звичну їжу під настрій Гелловіну.

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Відьомські мітли: рецепт закуски на Гелловін

Ці прості та легкі у приготуванні закуски точно не залишать нікого байдужим.

Інгредієнти:

солона соломка — упакування

сир сулугуні — 200 г

зелена цибуля — 3 стебла

Приготування:

Наріж сир сулугуні на однакові тубуси. З одного кінця розріж сир на кілька однакових волокон, не дорізаючи їх до кінця. В іншу частину засунь паличку соломки. Для прикрашання обмотай відьомські мітли стеблом зеленої цибулі.

Фаршировані яйця-павучки

Страшно смачна закуска на гелловінський стіл — фаршировані яйця, що прикрашені павучками.

Інгредієнти:

сир фета — 200 г

яйця — 10 шт.

оливки чорні — 15 шт.

часник — 2 зубчики

сіл та перець — на смак

кріп — кілька гілочок

Приготування:

Відвари яйця у підсоленій воді. Варити варто пʼять-сім хвилин. Вийми яйця з води та дай їм охолонути. Акуратно розріж їх навпіл та вийми жовтки, поклади їх в окрему місткість. До жовтків додай сир фету, подрібнений часник та кріп, сіль, перець. Перемни всі інгредієнти вилкою. Масу виклади на місце жовтків у яйця. Десять чорних оливок розріж навпіл, а ще пʼять наріж тонкими пластинами. З половинки оливки зроби тіло павучка, а пластинки виклади у вигляді лапок на яйця.

Мумії в тісті: рецепт страви на Гелловін

Одна з улюблених страв не лише дітей, а й дорослих — сосиски в тісті. Однак приготувати їх можна й на Гелловін, головне — додати трішки фантазії.

Інгредієнти:

листкове тісто — 300 г

сосиски — 10 шт.

майонез — для прикрашання

перець горошком — 20 шт.

яйце — 1 шт.

Приготування:

Листкове тісто розпластай та наріж на тонкі смужки. Обмотай сосиски тістом, залишивши вгорі трохи місця для майбутніх очей наших мумій. Збий у тарілці яйце, змасти ним сосиски в тісті. Помісти сосиски в тісті у розігріту до 180ºС духову піч на 15-20 хв. На місці “обличчя” мумії постав дві краплі майонезу, наверх поклади перець горошком.

“Жахливі” перці

Не обійдеться стіл із закусками без овочевого асорті. Подати його можна також у стилі Гелловіну.

Інгредієнти:

морква — 1 шт.

перець болгарський червоний — 1 шт.

броколі — кілька суцвіть

перець болгарський зелений, жовтий та помаранчевий — по 1-2 шт.

Приготування:

Болгарський перець зеленого, жовтого та помаранчевого кольорів стануть “тарілочками” для асорті. Відріж плодоніжку, вичисти перець від насіння та виріж очі, ніс та рот у кожному. Моркву та червоний перець наріж на смужки. Броколі розбери на суцвіття. Помісти овочі у перці та подавай на стіл з соусом чи крем-сиром.

Та не лише закусками єдиними! На Гелловін готують й солодощі: як приготувати капкейки на Гелловін 2023, читай в іншому матеріалі.

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