Новий рецепт у скарбничку! Як приготувати ніжну заварну паску — покроково

Хтось споконвіку випікає паски за одним рецептом. Для декого ж Великдень — це можливість спробувати щось нове та відшукати цікавий, а головне смачний рецепт паски. Сьогодні ми розповідаємо, що таке заварна паска та як її приготувати на Великдень 2023.
Заварну паску готують із сиру. Але сирні рецепти суттєво відрізняються. Адже тут є процес заварювання, що повністю змінює смак великодньої страви. Заварна паска виходить більш ситною та ніжною. Вона має тонкий вершковий смак і точно сподобається навіть малюкам.
Заварна паска готується доволі просто. З нею впораються і початківці в кулінарії. Найголовніше тут — вчасно зняти жовткову-вершкову масу з плити, щоб вона не згорнулася. Про всі тонкощі приготування заварної паски читай детально в рецепті.
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До речі, раніше ми розповідали, як приготувати цукати з апельсинової шкірки. Перед приготуванням паски найкраще віджати сир, щоб прибрати зайву вологу.
Заварна паска може зберігатися в холодильнику не більше як тиждень.
Раніше ми розповідали про рецепти смачних пасок від шеф-кухарів.
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