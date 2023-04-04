Новий рецепт у скарбничку! Як приготувати ніжну заварну паску — покроково

Хтось споконвіку випікає паски за одним рецептом. Для декого ж Великдень — це можливість спробувати щось нове та відшукати цікавий, а головне смачний рецепт паски. Сьогодні ми розповідаємо, що таке заварна паска та як її приготувати на Великдень 2023.

Заварна паска: рецепт, як приготувати на Великдень 2023

Заварну паску готують із сиру. Але сирні рецепти суттєво відрізняються. Адже тут є процес заварювання, що повністю змінює смак великодньої страви. Заварна паска виходить більш ситною та ніжною. Вона має тонкий вершковий смак і точно сподобається навіть малюкам.

Заварна паска готується доволі просто. З нею впораються і початківці в кулінарії. Найголовніше тут — вчасно зняти жовткову-вершкову масу з плити, щоб вона не згорнулася. Про всі тонкощі приготування заварної паски читай детально в рецепті.

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Знадобиться

Сир (мінімальна жирність 10%) — 1 кг

Цукор — 300 г

Вершки 10% — 250 мл

Масло — 1 пачка

Яєчні жовтки — 5 шт.

Ванільний цукор — 10 г

Горіхи, ізюм, цукати, лимонна цедра — за смаком

До речі, раніше ми розповідали, як приготувати цукати з апельсинової шкірки. Перед приготуванням паски найкраще віджати сир, щоб прибрати зайву вологу.

Як приготувати заварну пасху

Наріж масло кубиками та залиш його за кімнатної температури на півгодини. Відділи жовтки та збий їх із цукром у металевій мисці. У тебе має вийти кремоподібна консистенція. До мисочки додай вершки та розмішай масу. Став мисочку на водяну баню, доводь вершки з жовтками до кипіння та не забувай помішувати вінчиком або лопаткою. Слідкуй, щоб маса не згорнулася. Підготуй ізюм, горішки та цукати. Горіхи потрібно обсмажити, цукати та ізюм — подрібнити ножем. Сир перетри через сито двічі. Додай остиглу жовткову масу. Ретельно перемішай лопаткою або блендером. Потім додай м’яке масло, горіхи, ізюм та цукати. Ще раз розмішай. У формочку застели марлю та виклади сирну масу. Накрий марлею зверху та постав заварну паску під прес. Залиш паску на ніч у холодильнику.

Заварна паска може зберігатися в холодильнику не більше як тиждень.

Раніше ми розповідали про рецепти смачних пасок від шеф-кухарів.

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