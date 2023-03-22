Милі, смачні, пісні! Як приготувати здобні жайворонки на Благовіщення

Раніше на Благовіщення запускали у небо птахів, адже вірили, що вони розкажуть ангелам про все хороше, що сталося за рік у житті людей. Також традиційно на це свято печуть здобні булочки у формі жайворонків.

Попри те, що в тісті немає яєць, булочки виходять пишними та м’якими. Цих здобних жайворонків полюблять як діти, і дорослі.

Ми розповімо, як приготувати здобних жайворонків на Благовіщення.

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Інгредієнти для здобних жайворонків:

вода — 160 мл

сухі дріжджі — 3 г

сіль — 0.5 ч. л.

цукор — 2 ст. л.

рослинна олія (плюс трохи для змащування) — 35 мл

ванільний цукор — 1 ч. л.

пшеничне борошно — 280 г

родзинки — для оформлення (3-4 шт.)

Приготування здобних жайворонків

Потрібно підготувати всі інгредієнти та нагріти воду до 40°C. Борошно просіяти через сито у широку миску. У маленькій мисці змішати дріжджі, одну чайну ложку цукру і додати 50 мл теплої води. Все добре перемішати та залишити на 12 хвилин.

У теплій воді розчинити сіль, цукор і ванільний цукор. Додати активовані дріжджі та добре перемішати. Далі додати олію і знову перемішати. Висипати борошно, що просіяли, але не все відразу.

Спочатку перемішати все ложкою, підсипати борошно, перемішуючи та контролюючи консистенцію тіста. Воно має бути однорідним і не липнути до рук.

Миску з тістом накрити харчовою плівкою і залишити в теплому місці для підйому на 60-80 хвилин. Воно має збільшитися в об’ємі вдвічі. Потім розділити тісто на частини, приблизно по 60 г кожна. Сформувати кульки та накрити їх рушником на 10 хвилин.

З кожної кульки тіста зробити джгут, довжиною близько 20 см. Далі загорнути його у вузлик. Сформувати голову жайворонка, витягнути дзьобик. Вставити родзинки як очі. Сформувати хвіст — зробити надрізи ножем.

Накрити пташок харчовою плівкою на 15 хвилин. Змастити їх олією, випікати булочки в духовці, розігрітій до 180°C протягом 20-25 хвилин. Здобні жайворонки на Благовіщення готові.

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