Секретна начинка! Рецепт неперевершених млинців від Володимира Ярославського

Шеф-кухар та суддя проекту МастерШеф Володимир Ярославський поділився покроковим рецептом приготування налисників на молоці.
Налисники — це одна з традиційних українських страв. Це смажені тонкі млинці з різноманітною начинкою.
Тоненькі й смачні — можна їсти й так, можна фарширувати та підсмажувати, — каже кухар.
Тоненькі й смачні — можна їсти й так, можна фарширувати та підсмажувати, — каже кухар.
Завдяки наявності в тісті вершкового масла та олії не потрібно змащувати пательню.
Завдяки наявності в тісті вершкового масла та олії не потрібно змащувати пательню.
Суміш має вийти однорідною та без пухирців, тоді край млинців також буде рівний і м’який. Смажимо млинці на середньому вогні на спеціальній пательні.
Начинку можна зробити будь-яку: м’ясну, рибну, солодку з молочним сиром чи фруктами.
Начинку можна зробити будь-яку: м’ясну, рибну, солодку з молочним сиром чи фруктами.
Володимир Ярославський розповідає про рибну начинку.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Не менш популярною стравою за налисники є панкейки. Вони теж смажаться на пательні, але дещо відрізняються від налисників. Раніше ми розповідали рецепт панкейків від Джеймі Олівера.