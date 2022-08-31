Подорожі та натхнення

З 1 вересня, з Днем знань! Привітання зі святом у прозі, віршах та картинках

Вікторія Мельник, редакторка сайту 01 Вересня 2022, 02:00
Привітання з 1 вересня в картинках і прозі
Фото: Depositphotos

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