З чим п’ють Єгермейстер: лайфхаки з приготування смачних та міцних коктейлів

Єгермейстер — це відомий трав’яний лікер. Напій, завдяки своєму збалансованому та м’якому смаку, вже давно став культовим і популярним. З чим п’ють Єгермейстер та які коктейлі з нього можна робити — читай у матеріалі.

Як правильно пити Jägermeister: основні моменти

Важливо зазначити, що цей бальзам має міцність 35 градусів і виготовляється шляхом мацерації трав і подальшої витримки у дубових бочках.

Він належить до групи бітерів — гірко-солодких настоянок. Його краще вживати після приймання їжі, адже це може позитивно впливати на процес травлення.

Спочатку цей напій був створений як лікарський засіб для поліпшення травлення, а не для задоволення смакових рецепторів. Проте і в наш час його також рекомендується вживати після їжі, як і інші солодкі алкогольні напої.

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Як правильно пити Єгермейстер: способи

Щодо того, як правильно пити Єгермейстер, можна виділити три основні методи:

Класичний (у вигляді охолодженого шота). Вживання у теплому вигляді. У складі різноманітних коктейлів.

З чим п’ють Єгермейстер: холодний шот

Цей спосіб ідеально підходить для тих, хто віддає перевагу споживанню напоїв в чистому вигляді. Пляшку з Єгермейстером рекомендується охолоджувати протягом кількох годин при температурі -18 градусів.

Потім потрібно налити охолоджений бальзам у чарки для горілки, або, як їх називають за кордоном, у шоти, попередньо також охолодивши їх у морозильній камері.

Під впливом низьких температур лікер стає густим і тягучим, що дає змогу повністю розкрити його цінні смакові ноти. Шот із замороженим Єгермейстером рекомендується випивати одним ковтком після вживання їжі.

Теплий Єгермейстер: як вживати

Лікер, доведений до кімнатної температури, трошки гірчить, але в теплому вигляді він стає набагато ароматнішим і насиченішим, ніж у холодному.

Близько 40 мл такого напою підсилюють апетит. Споживання трав’яного Єгермейстера в теплому вигляді часто практикують з медичних міркувань, зокрема при застуді та переохолодженні.

Коктейль на основі Jagermeister з апельсиновим соком: рецепт

Інгредієнти:

30 мл Єгермейстра;

30 мл гренадіна;

150 мл апельсинового соку.

Спосіб приготування:

У високий стакан додай кубики льоду. Налий лікер та апельсиновий сік, а потім додай гренадін.

Коктейль Чорна кров з Єгермейстером: рецепт

Інгредієнти:

20 мл Єгермейстра;

50 мл лікеру на основі вина;

25 мл спрайта.

Спосіб приготування:

Додай обидва лікери в шейкер і збий їх з льодом. Переклади готову суміш у келих для коктейлів. Додай туди лід і газовану воду.

Ще одним популярним алкогольним напоєм є ром. Раніше ми розповідали, які є коктейлі з ромом.

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