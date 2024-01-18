З чим п’ють Єгермейстер: лайфхаки з приготування смачних та міцних коктейлів

Анна Голішевська, редакторка сайту 18 Січня 2024, 21:30
єгермейстер
Фото: Unsplash

Більше новин
iPhone
Як правильно заряджати iPhone: правила, які допоможуть зберегти акумулятор
Як правильно точити ножі
Обережно, гостро! Як правильно точити ножі
безсоння
Щоб спати солодко і якісно. Дієві методи від безсоння
З чим п’ють Єгермейстер: лайфхаки з приготування смачних та міцних коктейлів
Як доглядати за нарощеними віями: пам’ятка для новачків
Дивитись більше

Матеріали по темі

яблучний оцет
Яблучний оцет в домашніх умовах: тримай простий рецепт
Рататуй
З нотками Провансу та дитинства: як приготувати славнозвісний французький рататуй
Чебуреки: рецепти на всі випадки життя
За ними збираємося в український Крим: покроковий рецепт смачних чебуреків
М'ясо по-французьки
Просто і смачно: рецепт приготування м’яса по-французьки

Відео
0:04:07
Денис Монастирський

Завжди питав, як буде краще для України: ексклюзивні спогади про Дениса Монастирського у фільмі Незавершений політ
0:11:56
бойові медики
Голки, шприци, системи для крапельниць — потрібно все! Парамедики під Купʼянськом просять про допомогу
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 18 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:05:40
Українських полонених судитимуть у Ростові за сфабрикованими справами
Пишуть про сум і біль. Українських цивільних полонених судитимуть у Ростові — що відомо
0:05:47
Під час реабілітації навчився керувати FPV-дроном — історія Євгена Назаренка
Навчився керувати FPV-дроном після ампутації руки. Історія військового Євгена Назаренка
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 17 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 16 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:11:20
права людини
Обмеження мають бути встановлені, але за однієї умови: які права людини можуть бути порушені під час війни
0:12:18
На що здатні літаки F-16 — пояснив пілот ВПС США
Вимести з неба російські МіГи та Су. Пілот F-16 про переваги та можливості цих літаків
0:09:53
Львів даватиме 50 тисяч гривень за контракти із ЗСУ — що відомо
Львів даватиме по 50 тис. за контракт із військом! Що відомо про ініціативу та коли долучаться інші міста
Більше відео
iPhone
Читати далі
Як правильно заряджати iPhone: правила, які допоможуть зберегти акумулятор
Як правильно точити ножі
Читати далі
Обережно, гостро! Як правильно точити ножі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь