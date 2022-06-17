Незламні наступники Гіппократа — вітаємо з Днем медпрацівника

Вони жили на роботі, рятували під кулями чужі життя, ризикуючи власними, приймали пологи у бомбосховищах. Ця історія тягнеться не місяці, не роки, а цілі віки. І герої у ній завжди одні — медичні працівники, які 19 червня відзначають свій професійний день. Не забудь їх привітати!

Найімовірніше, що більшість із них зустріне його на роботі. Хтось встигне врятувати ще кілька життів, а у когось так і не буде змоги прочитати привітання з Днем медичного працівника.

Але все-таки варто надіслати хоча б маленьке нагадування, що про них пам’ятають і будуть вдячні за професіоналізм та мужність тримати ще один фронт нашої боротьби.

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Привітання з Днем медичного працівника у картинках

Вікна підготували ексклюзивні привітання у картинках з Днем медичного працівника, щоб у тебе була змога привітати справжніх професіоналів своєї справи. Обирай, яка тобі до смаку.

Завантажити картинки з привітаннями до Дня медичного працівника ти можеш за посиланням.













Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українські медики з Маріуполя стали Лікарями без кордонів.

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