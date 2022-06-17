Подорожі та натхнення

Незламні наступники Гіппократа — вітаємо з Днем медпрацівника

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Червня 2022, 16:30
День медпрацівника
Фото: Pexels

Більше новин
Салат з молодою картоплею та спаржею від Алекса Якутова
Що приготувати з молодої картоплі: незвичайний салат за рецептом від шеф-кухаря Алекса Якутова
Візовий режим із Росією
Нема чого шастати! Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ
Коли святкують день батька
З твоїм днем, рідненький! Коли святкують День батька в Україні?
Статус кандидата в ЄС
На крок ближче до ЄС! Єврокомісія ухвалила рекомендацію надати Україні статус кандидата
Дивитись більше

Матеріали по темі

Медичний потяг в Україні
Шпиталь на рейках уже врятував близько тисячі життів — як працює медичний потяг
Цистит у жінок - що це, причини, симптоми, лікування
Досі займаєшся самодіагностикою? Детально розповідаємо про цистит та що робити жінкам у гарячих точках
Що робити, якщо набрякають ноги
Набрякають ноги? Доктор Комаровський розповів, що робити
Що таке хвороба лайма
Не ігноруй укус кліща, адже небезпека може бути серйозною. Розповідаємо, що таке хвороба Лайма

Відео
Візовий режим із Росією

Нема чого шастати! Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ
Статус кандидата в ЄС
На крок ближче до ЄС! Єврокомісія ухвалила рекомендацію надати Україні статус кандидата
0:01:55
Що таке НАТО
Що таке НАТО, як працює та які відносини має з Україною? Розбираємо разом
Знищили буксир Василий Бех та ЗРК Тор — що відомо
Пішов на дно: російський буксир Василий Бех годуватиме риб у Чорному морі
0:00:50
Обстріли Миколаєва, Лисичанська, Сєвєродонецька 17.06.2022
Ранкові вибухи в Миколаєві, Лисичанську та Сєвєродонецьку: що відомо про наслідки обстрілів
Чи прийнятні в Україні принципи оборони Ізраїлю
Народ будує свою армію: чи прийнятні в Україні принципи оборони Ізраїлю
карта бойових дій 17 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 червня
0:12:32
Денис Малюська
Наші, ОПЗЖ, Партія Шарія — Малюська про роботу над знищенням проросійських сил в Україні
0:08:26
Євгеній Єнін
Замах на Зеленського та агітлистівки: Єнін розповів про затриманих диверсантів
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Більше відео
Салат з молодою картоплею та спаржею від Алекса Якутова
Читати далі
Що приготувати з молодої картоплі: незвичайний салат за рецептом від шеф-кухаря Алекса Якутова

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь