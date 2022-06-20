У Києві відкривають ще два мости через Дніпро — чи варто водіям радіти

Дістатися з правого на лівий берег і навпаки у Києві подекуди було проблематично, адже не всі мости функціонували. Внаслідок цього виникали затори.

Однак зараз місто потроху оговтується від активних спроб російських окупантів взяти столицю “за три дні”.

Повертаються до життя не тільки заклади харчування і люди, відновлюється й транспортна інфраструктура.

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Відтак мер Києва Віталій Кличко оголосив, що з 20 червня у Києві відновлять рух мостами Метро і Патона.

Отож тепер для сполучення правого і лівого берега функціонує п’ять мостів:

Дарницький Північний Південний міст Метро міст Патона

Відповідно, відновлюється і робота громадського транспорту. Тепер через міст Патона знову їздять чотири автобусних і два тролейбусних маршрути.

Автобусні маршрути:

№ 51: ст. метро Червоний Хутір — ст. метро Либідська.

№ 55: Дарницька площа — ст. метро Палац Спорту.

№ 115: Контрактова площа — Будинок культури.

№ 118: ст. метро Чернігівська — ст. метро Політехнічний інститут.

Тролейбусні маршрути:

№ 43: Дарницька площа — Кібцентр.

№ 50: вул. Милославська — ст. метро Либідська.

Також відновлено роботу тролейбусного маршруту № 36, який курсує від вулиці Північної до станції метро Святошин.

Перелік усіх актуальних маршрутів у Києві можна переглянути за цим посиланням.

Місцева влада закликає громадян дотримуватися ПДР, пропускати швидкі й рятувальні машини, а також вантажі з гуманітарною допомогою.

Трафік автомобілей у Києві збільшується з кожним днем, багато людей повертаються в домівки. Однак разом з цим збільшуються і черги на заправки. Щоб бути в курсі, які АЗС працюють, дивись онлайн-карту в реальному часі.