У Києві відкривають ще два мости через Дніпро — чи варто водіям радіти

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 20 Червня 2022, 13:30
міст Потона, міст Метро
Фото: Unsplash

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