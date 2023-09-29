Важливий вік чи зріст? Коли дитина може їздити на передньому сидінні в авто — що кажуть ПДР

Інколи батьки можуть дозволяти дітям їздити на передньому сидінні. Але у правилах дорожнього руху є чіткі обмеження за зростом дитини. Читай у нашому матеріалі, коли можна їздити на передньому сидінні дитині та що слід знати.

З якого віку можна їздити на передньому сидінні дитині

Якщо водії порушують правила дорожнього руху — у найкращому випадку отримують штраф. Перевезення дітей на передньому сидінні в Україні дозволено у випадках, коли дитина має зріст 145 см. Якщо вона нижча — сидіти може лише на другому чи третьому ряду в автокріслі.

Дітям зі зростом 145 см уже не потрібне автокрісло. Вони мають бути пристебнуті, і можуть їздити на передньому пасажирському сидінні.

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Крім цього, діти віком від трьох років можуть перебувати на передньому сидінні лише у спеціальному автокріслі у напрямку проти руху авто. Додаткова умова — відключення передньої подушки безпеки.

За недотримання правил безпечного перевезення дітей передбачений штраф — 510 грн за перший раз, повторне порушення протягом року обійдеться у 850 грн.

За старими правилами дорожнього руху обмеження віку було до 12 років. Нині такого обмеження немає, головна умова — зріст від 145 см.

Однак, якщо є можливість, не варто відразу пересаджувати дитину з автокрісла на переднє пасажирське сидіння. Краще віддавати перевагу максимальному захисту, возити дитину на задньому пасажирському сидінні, вона має бути пристебнута.

Запам’ятай, що перевозити пасажирів на руках, у тому числі дітей, заборонено.

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