Важливий вік чи зріст? Коли дитина може їздити на передньому сидінні в авто — що кажуть ПДР

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 29 Вересня 2023, 10:00
З якого віку можна їздити на передньому сидінні дитині
Фото: Pexels

Більше новин
2023
Як очистити білу підошву до блиску: надійні методи
Печінковий торт
Легко та швидко! Як приготувати печінковий торт: три рецепти з різними видами печінки
Гриби
Заплануй “тихе полювання” на ці вихідні: які гриби можна збирати та як правильно це робити
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Дивитись більше

Матеріали по темі

Важливий вік чи зріст? Коли дитина може їздити на передньому сидінні в авто — що кажуть ПДР
Чим відрізняється тосол від антифризу і чи справді є різниця між цими охолоджувальними розчинами
денні ходові вогні
Сезонні оновлення ПДР: коли вмикати ближнє світло фар в Україні
як переоформити машину в Україні
Не за всі гроші світу! Скільки коштує переоформити автомобіль і що для цього потрібно
Штрафи
Як перевірити штрафи на авто за порушення ПДР: топ-5 способів

Відео
Війна в Україні 17 травня

Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Карта бойових дій в Україні сьогодні 29.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 29 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:11:01
волонтерка про поїздку на Херсонщину
Від побаченого опускаються руки. Як живуть люди на Херсонщині та чим вони тривожаться
0:03:19
Село Максимівка
Жодного будинку не вціліло! Яка ще небезпека чатує на мешканців Максимівки на Миколаївщині
0:00:00
Кременчук
Рятівне коло на випадок блекауту. У Кременчуці на місцевій лікарні встановили сонячні станції
0:04:43
навчання пілотів на F-16
Готуватися потрібно вже! Ексклюзивні кадри навчання українських пілотів
0:11:52
ІТ-курси для школярів
Замість звичайної інформатики: чи будуть в українських школах ІТ-курси
0:10:51
Викрадення представників місцевої влади
Піратська тактика: чому окупанти викрадають представників місцевої влади та що зараз з мером Голої Пристані
0:04:14
Андріївка
Ніде навіть український прапор встановити: ексклюзивні кадри звільнення Андріївки від 3 ОШБр
Карта бойових дій в Україні сьогодні 28.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 28 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Шини
Читати далі
Час “утеплюватися”: як вибрати зимову гуму і коли її міняти
МРТ
Читати далі
Абсолютно різні процедури: чим відрізняється КТ від МРТ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь