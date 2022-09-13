За скільки часу повинна приїхати швидка під час війни — пояснює МОЗ

Карета швидкої допомоги — це автомобіль, який у критичних ситуаціях доправляє людей до лікарні в разі погіршення стану здоров’я. Назва говорить сама за себе: надається швидка невідкладна допомога. Але багато хто не знає, чи існують визнані норми щодо часу приїзду лікарів на місце виклику.

У МОЗ пояснили, чи існують часові норми приїзду лікарів.

Коли приїде швидка за типом звернення

Критичні звернення — супроводжуються відсутністю або неефективним диханням, ознаками масивної кровотечі чи крововтрати.

— супроводжуються відсутністю або неефективним диханням, ознаками масивної кровотечі чи крововтрати. Екстрені звернення — супроводжуються порушенням свідомості, ознаками кровотечі, ознаками гострого коронарного синдрому, ознаками гострого мозкового інсульту, розладами дихання.

— супроводжуються порушенням свідомості, ознаками кровотечі, ознаками гострого коронарного синдрому, ознаками гострого мозкового інсульту, розладами дихання. Неекстрені виклики — пацієнт потребує оцінки стану здоров’я, проте його стан не є невідкладним, а відстрочення надання медичної допомоги не призведе до погіршення його стану.

— пацієнт потребує оцінки стану здоров’я, проте його стан не є невідкладним, а відстрочення надання медичної допомоги не призведе до погіршення його стану. Непрофільні звернення — стан пацієнта не є невідкладним та не потребує надання медичної допомоги на місці.

На критичні звернення швидка має приїздити за десять хвилин. На екстрені — за 20.

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Швидка може запізнитися чи їхати довше, якщо на вулиці погані погодні умови, затори чи ускладнена епідеміологічна ситуація.

В умовах воєнного стану у разі ведення активних бойових дій на території, з якої надійшов виклик, виїзд бригади відтермінують до припинення загрози.

Як викликати швидку в Україні та за кордоном

В умовах війни правила надання медичної допомоги теж зазнають змін: ВПО можуть звернутися у будь-яку лікарню за медичною допомогою. Про це ми розповідали тобі раніше.

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