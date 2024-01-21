Замерз замок у машині: що робити — прості кроки, які допоможуть розв’язати проблему

З приходом зими автомобілісти з року в рік мають одні й ті ж проблеми: замерзлий замок або інші деталі машини. Це найчастіше трапляється від різких перепадів температур.

Для швидкого розв’язання проблеми в першу чергу необхідно впевнитися у тому, чи всі замки в машині замерзли. Якщо хоч один ні — проблема стає значно меншою. Замерз замок у машині: що робити та як собі допомогти — читай у матеріалі.

Замерз замок в машині: що робити

Є кілька найпростіших методів, які допоможуть тобі добратися в автомобіль. Спочатку передивися уважно, чи замерзли всі замки.

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Адже якщо замерз замок лише з боку водія, то можна без проблем добратися до місця через інші двері. Далі необхідно спробувати наступні лайфхаки.

Розтопи лід у замку. Щілинку, яка замерзла, можна розтопити за допомогою простих методів. Наприклад, нагріти трішки запальничкою ключ, якщо в ньому немає вбудованого чіпа. Скористайся брелоком для розморожування замка. Застосуй так званий рідкий ключ. Це невеличкий балончик зі спеціальною рідиною, за допомогою якого можна швидко розтопити лід. Залий у щілинку трішки спирту. Якщо поруч є розетка, прогрій щілинку феном. Якщо способи не працюють, використай вазелін. Ним змащують ключ та вставляють його в замок.

Як відкрити машину, якщо замерзли замки: не найкращі методи

Є способи, які можуть тільки погіршити ситуацію. Наприклад, гаряча вода. Часто автомобілісти, які не можуть впоратися із ситуацією, заливають у замок окріп.

Однак якщо на вулиці дуже холодно, вода швидко замерзне і просто погіршить ситуацію.

Краще також не терти замок та не дихати на нього. Так утвориться додаткова волога, яка теж не піде на користь.

Що робити, якщо замерзли замки в машині: як запобігати ситуації

Аби цього з твоєю машиною не трапилося, дотримуйся наступних правил.

Просушуй авто та регулярно очищуй від снігу. Особливо, якщо є можливість ставити машину в гараж або на підземну стоянку. Не розшарпуй ручки. Так ти деформуєш гуму ущільнювача. При очищенні машини від снігу, не забувай про водійські двері. Ретельно прибирай весь сніг. Витирай все насухо. Провітрюй салон перед тим, як залишати авто на вулиці. Залишай під ногами газету або будь-який інший папір — він швидко вбиратиме вологу та сніг.

Бувають ситуації, коли ремонт авто необхідний просто посеред дороги. Що робити в таких випадках — читай у нашому матеріалі.

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