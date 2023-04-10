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Різко встав(-ла) з ліжка й темніє в очах? Розповідаємо про запаморочення: що це таке та як з ним впоратися

Діана Просяник, практикантка сайту 10 Квітня 2023, 16:00
запаморочення
Фото: Unsplash

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