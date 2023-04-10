Різко встав(-ла) з ліжка й темніє в очах? Розповідаємо про запаморочення: що це таке та як з ним впоратися

Мабуть, у кожного з нас бувало не дуже приємне відчуття — запаморочення. Та в більшості випадків воно настільки швидкоплинне, що часто на нього не звертають уваги. Але так буває не завжди.

Про те, що таке запаморочення, його симптоми та як позбавитися цього відчуття, розповіла лікарка-неврологиня Валерія Бобровник для Telegram-каналу школи інноваційної медицини SIM.

Що таке запаморочення

Запаморочення — це дуже розширене поняття. Воно може проявлятися у різних варіаціях: відчуття провалля, втрати свідомості, туман, шум в голові або ілюзія обертання простору. Під час запаморочення людина може відчувати загальну слабкість, нудоту, блювання, втрату рівноваги тощо.

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Цей симптом може бути характерним для багатьох захворювань. Наприклад, внаслідок стресу, хвороби внутрішнього вуха, вестибулярного апарату та навіть бути проявом таких хвороб як інсульт, чи призводити до падінь та як наслідок — інвалідності через отримані травми.

Тож, якщо епізоди запаморочення повторюються, супроводжуються іншими симптомами, що наростають, обов’язково потрібно звертатися до лікаря, оскільки це може бути наслідком якогось невідкладного стану.

“Запаморочення буває лише у людей літнього віку”

Насправді запаморочення — це один із найпопулярніших симптомів при прийомі у лікаря.

Дійсно, частіше цей симптом присутній у людей старшого віку, що пов’язано із більшою кількістю захворювань, які можуть супроводжуватися запамороченням.

Та за останні роки вік пацієнтів, що скаржаться на цей симптом, значно зменшився.

Діагностика захворювання

Усе залежить від того, у складі якого комплексу проявляється симптом запаморочення і чим ще він супроводжується. У багатьох випадках достатньо буде фізикального обстеження без додаткових методів.

Та, як розповідає лікарка, інколи є потреба у МРТ та КТ, або направленні пацієнта до ЛОРа, невролога тощо.

Лікування запаморочення

Враховуючи, що причин запаморочення може бути чимало, не існує універсальних ліків чи підходів до лікування цього симптому. Тому потрібно лікувати основну причину.

— Наприклад, при запамороченнях через тривожний розлад ефективні антидепресанти та заспокійливі препарати, при запамороченні з нудотою та блюванням застосовують протиблювотні ліки, коли причина – судинна патологія, лікувати потрібно її, — розповідає Валерія Бобровник.

Раніше ми розповідали про те, хто може виписати ліки в екстреному випадку.

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