А якщо випити каву з какао? Це не тільки смачно, а й корисно!

Ти коли-небудь куштував/-ла каву в поєднанні з какао? Дієтологиня Світлана Фус розповіла про користь смачного та незвичайного коктейлю, який можна легко приготувати самостійно.

Дослідники довели явну користь такого напою для організму, — пише Світлана Фус у своєму Instagram.

Какао-порошок містить багато поліфенолів та природних антиоксидантів, які зменшують запалення та захищають клітини від пошкодження.⁣⁣⠀

Крім того, кава з какао знижує ризик появи жовчнокам’яної хвороби, перешкоджає холестерину випадати в осад та має жовчогінний ефект.

А ще гарячий напій покращує кровообіг, стимулюючи роботу мозку.

Є безліч рецептів кави з какао, тому ти можеш експериментувати й щоразу змінювати пропорції інгредієнтів.

Класичний рецепт

Р озвести каву з какао в пропорції 1:1. Додати води та вершків за смаком. Нагріти суміш до моменту утворення піни.

А якщо ти хочеш здивувати родину на свята цікавим десертом до кави з какао, пропонуємо прочитати рецепт від Ектора Хіменеса-Браво, як приготувати запечені яблука зі смаком глінтвейну.