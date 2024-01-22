Здоров'я та краса

Це не просто відмова від їжі чи звички. Аскеза — що це таке та як її досягти

Вікторія Мельник, журналістка сайту 22 Січня 2024, 20:15
Аскеза
Фото: Pexels

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Румунські фермери розблокували пункти пропуску — чого вимагали
Розв’язують свої проблеми. Румунські фермери розблокували пункти пропуску — чого вимагали
Дивні дива: 5 сезон: дата виходу нового сезону серіалу
Фанати завмерли в очікуванні фіналу! Коли вийде п’ятий сезон серіалу Дивні дива
рецепт киселю
Рецепт киселю: як приготувати страву, що сприяє здоров’ю та єднанню з предками
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як відбілити зуби в домашніх умовах
Хочу білосніжну усмішку! Розповідаємо, як відбілити зуби в домашніх умовах
Чим корисні мандарини
Чим корисні мандарини — усі переваги та недоліки цього фрукту
Отруєння чадним газом: симптоми та як уберегтися
Як вберегтися від отруєння чадним газом та які прилади небезпечні
Чому виникає крепатура та як її позбутись
Показник ефективності тренування? Чим небезпечна крепатура та як зняти м’язовий біль

Відео
0:03:50
Румунські фермери розблокували пункти пропуску — чого вимагали

Розв’язують свої проблеми. Румунські фермери розблокували пункти пропуску — чого вимагали
0:14:25
Навчання НАТО 2024 на випадок нападу Росії — що слід знати
Навчання НАТО 2024: альянс проведе репетицію нападу Росії — що про це відомо
Карта бойових дій в Україні сьогодні 22.01.2024: онлайн
Карта бойових дій 22 січня 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:04
українці збирають дрони вдома
FPV родом з кухні? Як українці збирають дрони вдома та чи може це допомогти фронту
0:03:10
Василь Семко
Кожен несе свій хрест: військовий-різьбяр планує організувати реабілітацію побратимам у майстерні
0:03:32
в оточенні
Двоє проти цілої навали! Як військові пробули вісім днів в оточенні ворога
0:04:31
81-а окрема аеромобільна бригада: історії про бої на фронті
У їхню траншею вскочили росіяни: як бійці 81-ої бригади відбивають атаки ворога на фронті
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 20 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Цифровізація ЗСУ
Без зайвих довідок та ксерокопій: які послуги стануть доступні завдяки законопроекту про цифровізацію ЗСУ
0:06:00
ситуація на Чернігівщині
Обстріли, евакуація та багато несподіванок для ДРГ: яка ситуація на Чернігівщині 19 січня
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Дивні дива: 5 сезон: дата виходу нового сезону серіалу
Читати далі
Фанати завмерли в очікуванні фіналу! Коли вийде п’ятий сезон серіалу Дивні дива

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь