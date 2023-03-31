Багато чаю чи морозива? Усі причини болю в горлі та методи лікування

Біль у горлі може застати тебе зненацька, але це не означає, що час брати лікарняний. Адже причиною можуть бути не застуда, а фактори середовища — наприклад, сухе чи холодне повітря.
Про найпоширеніші причини болю в горлі та методи лікування неприємного симптому розповіла сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська для платформи Бережи себе.
Існує багато причин, через які може боліти горло, та є три найпоширеніших. У кожному випадку слід підібрати індивідуальне лікування.
Спойлер: бабусині народні методи теж можуть бути дієвими. А от коли їх доречно застосовувати, читай далі.
Перший фактор, через який зранку може боліти горло, — надто сухе та/або холодне повітря у приміщенні. У такому разі ти не відчуєш жодних ознак застуди, крім болю в горлі.
Дарина Дмитрієвська каже, що лікування така скарга не потребує, але корисно буде придбати зволожувач повітря та підтримувати вологість на рівні не менше ніж 50%.
Дарина Дмитрієвська каже, що лікування така скарга не потребує, але корисно буде придбати зволожувач повітря та підтримувати вологість на рівні не менше ніж 50%.
Втамують біль такого походження:
Наступна причина болю в горлі — вірусна інфекція. Річ у тім, що певні типи респіраторних вірусів уражають слизову оболонку носоглотки.
Характерними симптомами, які супроводжуватимуть вірусне запалення, будуть почервоніння та чутливість горла. Також може спостерігатися пекучий біль і набряк.
ГРВІ зазвичай потребують лише симптоматичного лікування, тож втамувати біль у такому разі допоможуть:
Якщо ці методи не допомагають, зменшити запалення та біль допоможе пігулка ібупрофену, дозування 200–400 мг для дорослих.
Бактеріальні ураження горла: фолікулярний або бактеріальний тонзиліт, скарлатина тощо, трапляються досить рідко. Та все ж це одна з імовірних причин болю в горлі.
Діагноз про бактеріальну природу інфекції може встановити виключно лікар за результатами обстежень: мазка з горла на стрептокок — можливий збудник ангіни, у комбінації з симптомами та даними огляду.
Адже наявність білих корок і нальотів на мигдаликах не обов’язково свідчить про ангіну. Здебільшого це казеозні нашарування, які є продуктом функціонування мигдаликів та не потребують лікування. Тож огляд лікаря є обов’язковим.
Лікування болю в горлі бактеріальної природи буде симптоматичним з можливим застосуванням антибіотиків.
У жодному разі не починай лікування без призначення, адже самостійно можна неправильно визначити природу процесу і зробити гірше, — застерігає лікарка.
У жодному разі не починай лікування без призначення, адже самостійно можна неправильно визначити природу процесу і зробити гірше, — застерігає лікарка.
Ще однією можливою бактеріальною причиною є дифтерія. Її супроводжує не лише біль у горлі, а й лихоманка та специфічні нальоти в горлі.
Проте лікувати цю хворобу значно складніше. Тому не забувай про регулярну вакцинацію від дифтерії та правця раз на десять років, — наголошує Дарина Дмитрієвська.
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