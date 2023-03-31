Багато чаю чи морозива? Усі причини болю в горлі та методи лікування

Біль у горлі може застати тебе зненацька, але це не означає, що час брати лікарняний. Адже причиною можуть бути не застуда, а фактори середовища — наприклад, сухе чи холодне повітря.

Про найпоширеніші причини болю в горлі та методи лікування неприємного симптому розповіла сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська для платформи Бережи себе.

Причини болю в горлі та лікування

Існує багато причин, через які може боліти горло, та є три найпоширеніших. У кожному випадку слід підібрати індивідуальне лікування.

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Якість повітря в приміщенні

Перший фактор, через який зранку може боліти горло, — надто сухе та/або холодне повітря у приміщенні. У такому разі ти не відчуєш жодних ознак застуди, крім болю в горлі.

Дарина Дмитрієвська каже, що лікування така скарга не потребує, але корисно буде придбати зволожувач повітря та підтримувати вологість на рівні не менше ніж 50%.

Втамують біль такого походження:

теплий чай;

ізотонічні спреї з морською сіллю для носа.

Вірусні інфекції

Наступна причина болю в горлі — вірусна інфекція. Річ у тім, що певні типи респіраторних вірусів уражають слизову оболонку носоглотки.

Характерними симптомами, які супроводжуватимуть вірусне запалення, будуть почервоніння та чутливість горла. Також може спостерігатися пекучий біль і набряк.

ГРВІ зазвичай потребують лише симптоматичного лікування, тож втамувати біль у такому разі допоможуть:

Льодяники.

Спреї для горла без спирту. Спиртові спреї — це не завжди ефективно, до того ж вони можуть викликати опіки слизової, пояснює лікарка.

Дивацький бабусин спосіб лікування чаєм з варенням чи медом або морозивом — не така вже й нісенітниця. Так, лікарка рекомендує пити чи їсти щось тепле або ж, навпаки, холодне.

Якщо ці методи не допомагають, зменшити запалення та біль допоможе пігулка ібупрофену, дозування 200–400 мг для дорослих.

Бактеріальні інфекції

Бактеріальні ураження горла: фолікулярний або бактеріальний тонзиліт, скарлатина тощо, трапляються досить рідко. Та все ж це одна з імовірних причин болю в горлі.

Діагноз про бактеріальну природу інфекції може встановити виключно лікар за результатами обстежень: мазка з горла на стрептокок — можливий збудник ангіни, у комбінації з симптомами та даними огляду.

Адже наявність білих корок і нальотів на мигдаликах не обов’язково свідчить про ангіну. Здебільшого це казеозні нашарування, які є продуктом функціонування мигдаликів та не потребують лікування. Тож огляд лікаря є обов’язковим.

Лікування болю в горлі бактеріальної природи буде симптоматичним з можливим застосуванням антибіотиків.

У жодному разі не починай лікування без призначення, адже самостійно можна неправильно визначити природу процесу і зробити гірше, — застерігає лікарка.

Ще однією можливою бактеріальною причиною є дифтерія. Її супроводжує не лише біль у горлі, а й лихоманка та специфічні нальоти в горлі.

Проте лікувати цю хворобу значно складніше. Тому не забувай про регулярну вакцинацію від дифтерії та правця раз на десять років, — наголошує Дарина Дмитрієвська.

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