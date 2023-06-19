Здоров'я та краса

Тривожать неприємні відчуття: чому різко коле серце, коли це безпечно, а коли варто звернутися до лікаря

Діана Просяник, редакторка сайту 19 Червня 2023, 16:00
коле серце
Фото: Pexels

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