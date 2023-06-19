Тривожать неприємні відчуття: чому різко коле серце, коли це безпечно, а коли варто звернутися до лікаря

Серце — це двигун нашого організму, який працює без вихідних та перерв. Але іноді ми можемо відчути, що наше серце коле або б’ється нерегулярно. І якщо це час від часу повторюється — це відчуття може викликати занепокоєння.

Про те, чому коле серце та в яких випадках потрібно звернутися до лікаря — розповіли у науковій статті UWSP.

Чому різко коле серце та до чого тут синдром прекардіального захоплення

Синдром прекардіального захоплення характеризується гострим болем у верхній лівій частині грудей. Але насправді, не серце стає джерелом болю, а плевра — плівка, яка огортає грудну порожнину. Вчені вважають, що причиною цього є стискання або подразнення плевральних нервів.

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Цей тип болю найчастіше спостерігається у дітей від 6 років та молоді. Вважається, що це пов’язано з активними стадіями росту, адже після 20 років симптоми зазвичай зникають.

Однак, такий біль може виникнути і в дорослому віці. Це безпечний стан, який раптово виникає і так само швидко проходить. Він не потребує лікування, і не впливає на загальне здоров’я.

Попри це, постійні епізоди, коли серце нібито коле, можуть викликати тривогу і призвести до зайвих медичних обстежень.

Ознаки болю в серці, що не є небезпечними

Основні ознаки “безпечного” поколюючого болю у серці:

раптовий гострий біль, що триває від 30 секунд до трьох хвилин;

біль виникає у спокої, часто коли людина сутулиться;

біль може стати інтенсивнішим при спробі глибоко вдихнути;

біль так само раптово зникає, як і з’являється.

Варто додати, що ніяких інших симптомів цей синдром немає. Цей тип болю не пов’язаний з їжею і ніколи не буває уві сні. Він може виникати щотижня, а може статися лише одного разу.

Якщо у тебе виникли поколювання у серці — у такому випадку найкращим рішенням буде випрямити спину і неглибоко дихати протягом кількох хвилин, поки біль не мине. А щоб не посилювати біль, спробуй не вдихати глибоко.

Коли поколювання у серці небезпечні

Вірусні інфекції, запалення стравоходу або шлунку, вроджені вади серцевих клапанів — усе це може викликати поколюючий біль у грудях. Та зазначимо, що в цих випадках біль не минає сам собою.

Він супроводжується симптомами, такими як лихоманка, кашель, що пов’язаний з їжею або фізичною активністю.

Ознаки серцевого нападу

Варто пам’ятати, що серцевий напад не минає за кілька хвилин. І він має кілька ключових ознак:

раптовий біль у грудях, який розповсюджується на руки, спину, шию або щелепу;

відчуття тяжкості в грудях;

задишка;

пітливість;

запаморочення;

біль, що триває більше, ніж 15 хвилин.

У такому випадку слід негайно викликати швидку допомогу.

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