Сонячне світло впливає на секс? Чому влітку хочеться більше інтиму — пояснення дослідників

Помічаєш за собою чи партнером збільшений сексуальний потяг? А якщо ще й на власному досвіді переконуєшся, що сексуальний календар більше поповнюється “новими сердечками” в теплу пору року, читай у нашому матеріалі, чому влітку хочеться більше інтиму.

Чому влітку хочеться більше інтиму: пояснили науковці

Видання Glamour розпитало науковицю, докторку медичних наук та психіатриню з жіночої лікарні Бригама Ашвіні Надкарні про зміну сексуального потягу влітку. Вона розповіла, що сонячне світло підвищує в людей інтерес до сексу, бо покращує їхній настрій.

Доведено, що сонячне світло пов’язане з серотоніном, ключовим нейромедіатором щодо здатності відчувати задоволення, — каже науковиця Ашвіні Надкарні.

На думку Надкарні, на статеве бажання впливає і менша кількість одягу, що носять влітку. Тому секс може займати більше наших думок, ніж у зимовий період.

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А докторка філософії та сексологиня Джессіка О’Рейлі каже, що вища кількість спілкування та фізичного навантаження в літній період теж впливає на різке підвищення лібідо.

Думки науковиць підтверджують і дослідження Університету Вілланова. За ним можемо дізнатися, що в порівнянні запитів у пошуковиках на літо та зиму, найбільша кількість запитів стосовно сексу відбувається саме влітку.

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А лікар-натуропат Гері Кракофф вважає по-іншому: високі температури та вологість можуть вбити сексуальний потяг. Спекотна погода робить нас млявими, що знижує бажання.

Бюро економічних досліджень поділилося результатами, яке отримало: виявляється, в найспекотніші дні року кількість зачать є найменшою.

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