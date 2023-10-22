Вуста більші, талія вужча. Як змінилися наші уявлення про красу та чи безпечні інʼєкційні косметичні процедури

Щороку ми спостерігаємо все нові й нові тренди в індустрії краси. Щастить, якщо оновлення стосуються одягу: купуєш новий і залишається у прийнятних межах стандартів краси, які ухвалило суспільство. Та гірше, коли доводиться змінювати свою зовнішність.

Нині жінки не так масово лягають під ніж, як це було ще десять років тому. Однак все популярнішими стають безопераційні косметичні процедури, також відомі як “інʼєкції краси”.

Чи вплинуть вони на нашу зовнішність у майбутньому і чи справді є такими безпечними, розповіли у виданні The Guardian.

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Чи безпечні інʼєкції краси

Люди, у гонитві за “ідеальною” красою, часто втрачають самих себе. На жаль, нерідко такі намагання закінчуються геть не так, як уявлялося: гнійні запалення, “скляні” лоби, що не рухаються, навіть трапляються випадки сліпоти після невдалих інʼєкцій.

Нині найпопулярнішими є інʼєкції ботоксу, також відомі як ботулотоксин. Його дія наче заморожує міміку обличчя, чим перешкоджає появі зморшок.

Відомо, що вперше поширено колаген та інші гелеві наповнювачі, що вводилися підшкірно, почали використовувати ще з 1970 років. Та якщо тоді це було поширено серед жінок, що прагнули уповільнити старіння шкіри, то нині все частіше до процедур звертаються юнки.

Вважається, що такі препарати є цілком безпечними, а гарно виконана робота буде милувати око протягом років. Однак останні дослідження спонукають деяких лікарів поставити під сумнів, наскільки добре ми насправді вивчили довгострокові наслідки таких ін’єкцій краси.

На думку багатьох дослідників, до 2030 року популярність на такі процедури зросте ще на 15,4%. Та чи в безпеці будуть ці люди?

Лікар пластичної хірургії лондонської лікарні Девід Заргаран впевнений: такі препарати у невмілих руках можуть змінити життя пацієнта/(-ки).

— У нас були пацієнти, у яких досить велика площа шкіри відмирала на обличчі, тому що кровоносна судина, що постачає кров до шкіри, була закупорена неправильною кількістю наповнювача, — пояснює лікар.

Звісно, деякі препарати можна розчинити шляхом дії іншого. Однак більшість пацієнтів не знають, який саме препарат їм кололи.

Чому виникають проблеми після “уколів краси”?

За словами пластичного хірурга Девіда Заргарана, чимало лікарів, які заподіювали шкоду пацієнтам, навіть не мають профільної освіти.

Так, лікар провів власне дослідження серед практиків, які обіцяють гарний та тривалий ефект. За його результатами, лише 32% були лікарями, тоді як 24% були стоматологами, 13% — медсестрами, 12% — косметологами та 8% — стоматологічними медсестрами.

Разом з тим чимало “спеціалістів” пропонують свої послуги не на сайтах лікарень, а через соціальні мережі.

Інша проблема — коли людина спробує такі інʼєкції та побачить вдалий результат, спинитися буде надто складно. Як тільки ефект “розмиється”, вона знову стане пацієнткою того чи іншого спеціаліста.

Лікар-косметолог Гевін Чан пояснює: під час свого чергового дослідження матеріалів, що вводяться підшкірно під час таких інʼєкцій, він зрозумів, що наповнювач через деякий термін нікуди не зникає. Він просто розлазиться під шкірою.

— Це відкрило нам іншу сторону того, як вводити ці продукти. Тимчасовий наповнювач матиме побічні ефекти, інколи їх можна побачити на МРТ.

Проблема в тому, що люди неохоче погоджуються на процедуру розчинення наповнювачів, коли їх під шкірою вже забагато. Вони панічно бояться повернутися до нормального стану, вважають, що це зруйнує їхнє життя.

Після того, як людина перетне цю межу й дійде до стадії переповнення, стане дуже важко повернути будь-який ступінь нормальності, — пояснює Гевін Чан.

Експерти наголошують: перед тим, як звернутися до лікаря, спробуй самостійно визначити, які саме інʼєкції чи препарати тобі можуть знадобитися. Лише після цього звернися до кваліфікованого та визнаного спеціаліста.

Й не обовʼязково одразу домовлятися про наступну процедуру через кілька місяців — можливо, тобі це і не знадобиться.

Якщо ж ти розумієш, що твій потяг до змін є наслідком психологічного стану, тоді читай наш інший матеріал: психологині пояснили, чому інколи нам важко спинитися після перших змін у зовнішності.

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