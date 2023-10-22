Здоров'я та краса

Вуста більші, талія вужча. Як змінилися наші уявлення про красу та чи безпечні інʼєкційні косметичні процедури

Вікторія Мельник, журналістка сайту 22 Жовтня 2023, 18:00
інʼєкції краси
Фото: Pexels

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