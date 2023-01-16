Здоров'я та краса

Чи справді треба суворе обмеження у харчуванні, щоб схуднути? Дізнайся, що каже фітнес-тренер

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Січня 2023, 10:00
Чи допомагає обмеження в їжі схуднути: думка фітнес-тренера
Фото: Pexels

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Чи справді треба суворе обмеження у харчуванні, щоб схуднути? Дізнайся, що каже фітнес-тренер
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