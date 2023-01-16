Чи справді треба суворе обмеження у харчуванні, щоб схуднути? Дізнайся, що каже фітнес-тренер

Напевно, кожен з нас намагався обмежити якусь кількість продуктів у своєму раціоні. Часто можна побачити, як люди влаштовують собі виклики — 21 день без цукру чи кави тощо.

Також програми різних марафонів схуднення містять дієти, здорове харчування чи якісь обмеження. Але чи дійсно треба обмежувати себе в їжі, щоб схуднути. Про це розповів фітнес-тренер Віктор Мандзяк у своєму Facebook.

Чому люди обмежують себе у їжі

Усі ми любимо смачно поїсти. Випічка, десерти, м’ясні страви, улюблені снеки — усе це приносить нам задоволення.

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Коли людина вживає багато таких страв, але веде малорухливий спосіб життя, в неї з’являються зайві кілограми. Інколи не вистачає часу на заняття спортом чи інші активності, тому вдалим рішенням здається обмеження в споживанні деяких продуктів. Переважно люди відмовляються від солодкого, мучного, смаженого тощо.

Проте організм вже звик отримувати певну дозу задоволення від смачної їжі, тому виключення її з раціону може стати стресом для нього.

Коли людина їсть щось смачне, виділяються так звані гормони радості. Якщо встановлювати обмеження, емоція зникає. Так організм намагається нами маніпулювати, тому трапляються “зриви”.

Чи допомагають обмеження в їжі

Віктор Мандзяк стверджує, що середньостатистична людина може виключити певні продукти зі свого раціону лише на певний період. Адже для декого такі обмеження здаються справжніми тортурами.

За його словами, людина не була створена для споживання снеків, бургерів, олії цукру тощо. Природна ніша людини не передбачала використання ліфтів чи автомобілів. Тому, щоб позбутися зайвих кілограмів і не повертати їх, треба чи не все життя обмежувати себе у певних продуктах.

Але він переконує, що ці обмеження не повинні бути тортурами. Це не повинно асоціювати з корисною, але несмачною дієтою.

Якщо правильно працювати зі своїми харчовими звичками, можна отримати бажане відображення в дзеркалі та підвищення самооцінки. Віктор Мандзяк додає, що не потрібно боятися з’їсти щось “заборонене”. Насправді потрібно просто дотримуватися такого балансу: 80% здорової їжі та 20% улюблених снеків / солодощів / випічки тощо.

Щоб підтримувати своє тіло в тонусі, не треба заганяти себе у жорсткі дієти, достатньо здорового харчування Раніше ми розповідали про правило тарілки. Дізнайся, скільки треба їсти білків, жирів та вуглеводів за посиланням.

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