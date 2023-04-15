Здоров'я та краса

Допомагає-не-допомагає. Як (не) працює гомеопатія та чи може вона нести небезпеку?

Вікторія Мельник, редакторка сайту 15 Квітня 2023, 10:00
Гомеопатія
Фото: Pexels

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