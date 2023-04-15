Допомагає-не-допомагає. Як (не) працює гомеопатія та чи може вона нести небезпеку?

Для кожної людини найважливішим аспектом є її здоров’я та життя. Не секрет, що часто ми вдаємося не до перевірених та доказових методів лікування, а піддаємося на гомеопатичні препарати. Попри доведення лікарів та гучні історії про те, що гомеопатія не лікує, досі знаходяться ті, хто вірить у протилежне.
То якщо гомеопатія не працює, чи може вона нашкодити нашому організмові? Про це розповіли у Бережи себе.
Гомеопатією довго користувалася навіть королівська родина. Проте дію гомеопатичних речовин можна поділити на ефект плацебо та брехню.
Зрештою, гомеопатичні препарати визнані недоказовими, адже концентрація діючої речовини є такою мінімальною, що насправді людина вживає, до прикладу, просто воду.
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В Україні гомеопатія практично не контролюється, а отже, часто на таких “ліках” друкований склад може й зовсім не відповідати складу всередині пляшки. Про це зазначає і фармацевт Андрій Чимбар: іноді гомеопатичні засоби мають зовсім не гомеопатичні розведення. А отже — мають повноцінну біологічну активність.
Вона, швидше за все, не вивчалась як слід. Бо хто ж буде вивчати фармакокінетику та фармакодинаміку гомеопатичного засобу! І це реальна проблема, — каже лікар.
Вона, швидше за все, не вивчалась як слід. Бо хто ж буде вивчати фармакокінетику та фармакодинаміку гомеопатичного засобу! І це реальна проблема, — каже лікар.
Це може нести велику шкоду організмові.
Ще однією проблемою, окрім недоказовості та безконтрольного виробництва, є невидима реалізація. Часто такі препарати продають на сайтах, рекламують на дошках оголошень.
Їх рідко можна знайти в аптеках, де фармацевт міг хоча б проконсультувати людину.
Таким чином людина просто вживає абсолютно недосліджені препарати, виробники яких не гарантують навіть відшкодування в разі погіршення самопочуття.
Таким чином людина просто вживає абсолютно недосліджені препарати, виробники яких не гарантують навіть відшкодування в разі погіршення самопочуття.
Гомеопатія — це дуже потужне самонавіювання. Але іноді й лікування “нічим” може зашкодити. А от гомеопати/гомеопатки й досі беруть за свої послуги чималі гроші. Адже продавати надію — завжди вигідно.
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