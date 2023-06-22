Чи може тест на вагітність показувати хибний результат: пояснює лікарка

Зараз будь-яка жінка може дізнатися за лічені хвилини, вагітна вона чи ні. Перший помічник у цьому — тест-система для визначення вагітності або, простіше кажучи, тест на вагітність.

Чи може тест на вагітність показувати хибний результат — читай в матеріалі.

Чи може тест на вагітність помилятися: перші ознаки

За словами акушерки-гінекологині Юлії Лапузіни, одна з перших ознак вагітності — відсутність менструації, тобто затримка, як ми кажемо. До лікаря в таких ситуаціях начебто бігти й зарано, бо по відчуттю ти ще не знаєш, вагітна чи ні.

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Саме на цьому етапі потрібно бігти в аптеку за тестом. Тест на вагітність визначає рівень ХГЧ в сечі або крові.

Вони відрізняються одне від одного чутливістю й технікою виконання аналізу. На пакуванні завжди вказані цифри. Це — мінімальний рівень ХГЛ у сечі, коли тест стає позитивним. Що менше число, то чутливіший тест.

Чи може тест на вагітність помилятись

Більша частина тестів має показник 20 мОд/мл, але є й надчутливі тести з показником 10 мОд/мл. Зазвичай такі тести коштують дорожче. Також до кожного тесту є інструкція, тому обов’язково ознайомлюйся з нею, щоб не порушити техніку виконання й отримати більш точний результат.

Іноді тест на вагітність може помилятися, якщо минув термін його придатності, порушувалися умови зберігання або було неправильне проведення тестування.

Коли робити тест на виявлення ХГЛ сечі

За словами лікарки, тест на вагітність потрібно робити в такі строки:

З перших днів затримки (це якщо менструальний цикл регулярний). Бажано вранці. Якщо цикл нерегулярний, то через 21 день після передбачуваного моменту зачаття.

Позитивний тест, в більшості випадків, є точним, а негативний — менш достовірний.

На недостовірний результат також може повпливати:

відхилення від інструкції;

занадто раннє виконання тесту.

Якщо тест показав позитивний або негативний результат, а у тебе є сумніви щодо настання або ненастання вагітності, то варто здати ХГЛ крові та зробити УЗД малого таза:

Кров на ХГЛ можна здавати вже на шостий – дев’ятий день після передбачуваного зачаття. УЗД малого таза варто робити за п’ять – шість тижнів від першого дня останньої менструації.

Вагітність — важливий та відповідальний період у житті жінки. Разом зі щастям з’являються сотні питань, пов’язаних із доглядом за собою в цей час. Читай, що потрібно знати про догляд за шкірою під час вагітності.

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