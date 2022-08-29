Застуда, яка повертається знову й знову: що таке герпес та як його позбутись

Якщо у тебе з’явилися кірочки, ранки чи печіння в області губ — це може бути герпес. Ми розповімо, що таке герпес та як з ним боротися в нашому матеріалі. Дивись та лікуй правильно.

Що таке герпес

Герпес — це вірусне захворювання, яке спричиняють герпесвіруси. Найчастіше воно характеризується пухирцевими висипаннями на шкірі та слизових оболонках.

У складніших випадках висипання поєднуються з поліорганними ураженнями.

Вилікуватися від герпесу назавжди поки неможливо. Зараз розробляють вакцини проти герпетичних інфекцій.

Як передається герпес

Зараження герпесом відбувається шляхом поцілунків, статевого контакту або користування особистими речами інших людей, які інфіковані. Вірус також передається від матері до дитини в утробі.

Наявність вірусу в організмі можна перевірити за допомогою лабораторного дослідження.

Симптоми губного герпесу

Напади герпесу можуть виникнути через:

Довге перебування на сонці або холоді.

Стрес.

Менструацію.

Напади гарячки.

Інтервал (герпес проявляється періодично).

Низький імунітет та дефіцит вітамінів також спричиняють прояви герпесу (у випадку попереднього інфікування).

Для профілактики герпесу тобі необхідно турбуватися про чистоту рук, використовувати індивідуальні засоби для догляду за собою та не перебувати в тісному контакті з інфікованими людьми.

Як лікувати герпес

Поки вилікувати герпес повністю неможливо, залишається боротися з його періодичними проявами. Щоб це було ефективно та швидко, лікарка радить:

Вживання таблетованих противірусних препаратів у перші три дні хвороби є ефективнішим, ніж використання місцево противірусної мазі, — пояснює дерматовенерологиня Тетяна Бойчук.

Також вона зазначила, що частоту і тривалість рецидивів герпесу можна зменшити, якщо вживати противірусні пігулки на постійній основі за схемою, яку випише лікар індивідуально.

Щоб зменшити вірогідність прояву герпесу, вживай вітамін D. До речі ми вже розповідали, як правильно підібрати вітаміни.

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