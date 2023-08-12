Пристрасть та життєрадісність. Які головні кольори осені та зими 2023-2024 — тренди

Як би сумно чи весело це не звучало, але за місяць — осінь, і багатьом доведеться оновити гардероб. Для когось це складно, адже вгадати, що буде в тренді цієї осені, досить складно. У нашому матеріалі розповімо про п’ять головних кольорів осені та зими 2023-2024.

Головні кольори сезонів осінь-зима 2023-2024

Видання Vogue поділилося добіркою стильних кольорів, що будуть головними в осінньо-зимовому сезоні 2023 та на початку 2024 року. Це значно спростить пошук та вибір новинок твого гардероба!

На початку року найбільші доми моди презентували зимові та осінні колекції. Серед них такі бренди: Versace, Victoria Beckham, Hermes, Prada, Valentino, Chanel, Diesel, Fendi та інші. Кольорами, що переважали в гамі, були червоний, делікатний рожевий, жовтий, металік та темно-синій.

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Червоний

Червоний та усі його відтінки — від яскравих до бордових. Так, цей колір, певно, не вийде з моди ніколи. Стильними поєднаннями будуть костюми в одному кольорі чи поєднання з рожевим.

Делікатний рожевий

Рожевий, що полюбився не лише завдяки Барбі, і минулої осені був у фаворитах. Цього сезону прихильники моди носитимуть його делікатну версію.

Дизайнери пропонують поєднувати його з чорним, впроваджувати у зухвалі образи. Наприклад, рожевий одяг з ботфортами чи грубими чобітьми.

Жовтий

Колір-модний антидепресант? Жовтий — колір життєрадісності та оптимізму, і саме він стане одним із ключових та найстильніших. Образи костюмів, спідниці та сукні, поєднання з чоботами та чорним кольором не залишать байдужими.

Металік

Прощатися з металевими відтінками цього року не доведеться. Вони впевнено займають чільні позиції стильних кольорів. Брючні костюми, сукні та комбінезони срібних відтінків будуть вдалими для тих, хто любить слідкувати за модою.

Темно-синій

Класичний темно-синій також залишається в трендах. Це універсальний та глибокий відтінок, який можна цікаво інтерпретувати. На роботу, прогулянку чи навчання. Костюми маскулінного крою чи міні-сукні з синього латексу? Обирати тобі.

Раніше ми розповідали, як створити образи в стилі Барбі.

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