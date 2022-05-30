Хочу білосніжну усмішку! Розповідаємо, як відбілити зуби в домашніх умовах

В умовах війни не кожен має змогу відвідати стоматолога, щоб відбілити зуби. Але красиву усмішку хочеться. Ми розповімо, як відбілити зуби в домашніх умовах без шкоди для емалі.

Зміни в харчуванні

Насамперед потрібно звернути увагу на харчування. Адже воно може як чистити, так і затемнювати колір твоїх зубів.

Більше їж хрумких овочів та фруктів — морква, селера, яблука. Зверни увагу на природні відбілювачі зубів — це полуниця, ананас, папайя, груші, горіхи. До того ж вони містять багато вітамінів. Обмеж споживання продуктів, які фарбують емаль. Серед них чорний чай, кава, червоне вино, солодкі газовані напої, ягоди з сильними кольорами — ожина, шовковиця, вишня. Зменшуй споживання цукру. Ми розповідали, чому цукор шкодить і чим його замінити. Куріння теж суттєво змінює колір зубної емалі, тож потрібно позбутися негативної звички. Щоб зробити емаль міцнішою, вживай продукти з високим вмістом кальцію: молоко, броколі, сир тощо.

Професійне відбілювання зубів вдома

До професійних методів відбілювання зубів вдома належать капи, пасти, олівці для відбілювання та смужки. Капи виготовляє стоматолог індивідуально. Потім туди наноситься гель і вони затискаються.

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Відбілюючі пасти для зубів

Регулярне чищення зубів у поєднанні з якісною відбілюючою пастою може допомогти зубам не тьмяніти, а також висвітлити їх на кілька тонів. Це за умови правильного чищення (двічі – тричі на день, по дві хвилини, круговими рухами).

Відбілююча зубна паста у складі містить більше активних речовин, тож різниця між звичайною та відбілюючою є не тільки в ціні. Така паста може містити небагато пероксиду карбаміду та перекис водню. Ці речовини допомагають у відбілюванні зубів.

Відбілювання зубів смужками

Відбілюючі смужки вкриті шаром пероксидного гелю, саме він дозволяє закріпитись на зубах. Смужки відрізняються за часом тримання, тож дивитися його потрібно на упаковці перед використанням.

Найкраще робити відбілювання зубів смужками двічі на тиждень по півгодини, це дасть накопичувальний ефект. Смужку потрібно наклеїти на зубний ряд, почекати зазначений час, а потім зняти її та прополоскати ротову порожнину.

Олівець для відбілювання зубів

Майже такий самий механізм: потрібно максимально усміхнутись і нанести гель з олівця на сухі зуби та міжзубні проміжки, чекати 5-7 хвилин і прополоскати рот. Олівці та смужки для відбілювання є найзручнішим варіантом, адже його легко взяти з собою, він швидкий у застосуванні.

Відбілювання зубів підручними засобами

Напевно, у тебе вдома є сода, активоване вугілля, полуниця, кокосова олія, яблучний оцет? Якщо хоч одне зі списку є, варто спробувати альтернативні засоби відбілювання зубів.

Яблучним оцтом нерідко полощуть зуби, але якщо змішаєш його з содою та нанесеш суміш на зубний ряд, а потім почистиш нею зуби — отримаєш гарний результат.

У випадку з полуницею варіанти два: втирання її в емаль та змішування з содою. Якщо хочеш втерти полуницю, тримати сік на емалі потрібно 5-10 хвилин. Після цього почистити зуби пастою.

Відбілити зуби можна і звичайною харчовою содою. Для цього потрібно змішати столову ложку соди з водою до утворення консистенції, яка схожа на зубну пасту. Далі цією пастою почистити зуби й залишити її на поверхні зубів. Через 7-10 хвилин ретельно прополоскати ротову порожнину.

Якщо хочеш спробувати метод з активованим вугіллям, потрібно розчавити таблетку в порошок та змішати з невеликою кількістю води. Утвореною сумішшю почистити зуби, потім ретельно прополоскати.

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