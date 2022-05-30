Хочу білосніжну усмішку! Розповідаємо, як відбілити зуби в домашніх умовах

В умовах війни не кожен має змогу відвідати стоматолога, щоб відбілити зуби. Але красиву усмішку хочеться. Ми розповімо, як відбілити зуби в домашніх умовах без шкоди для емалі.
Насамперед потрібно звернути увагу на харчування. Адже воно може як чистити, так і затемнювати колір твоїх зубів.
До професійних методів відбілювання зубів вдома належать капи, пасти, олівці для відбілювання та смужки. Капи виготовляє стоматолог індивідуально. Потім туди наноситься гель і вони затискаються.
Якщо кап у тебе немає, можеш використати інші способи.
Регулярне чищення зубів у поєднанні з якісною відбілюючою пастою може допомогти зубам не тьмяніти, а також висвітлити їх на кілька тонів. Це за умови правильного чищення (двічі – тричі на день, по дві хвилини, круговими рухами).
Відбілююча зубна паста у складі містить більше активних речовин, тож різниця між звичайною та відбілюючою є не тільки в ціні. Така паста може містити небагато пероксиду карбаміду та перекис водню. Ці речовини допомагають у відбілюванні зубів.
Відбілюючі смужки вкриті шаром пероксидного гелю, саме він дозволяє закріпитись на зубах. Смужки відрізняються за часом тримання, тож дивитися його потрібно на упаковці перед використанням.
Найкраще робити відбілювання зубів смужками двічі на тиждень по півгодини, це дасть накопичувальний ефект. Смужку потрібно наклеїти на зубний ряд, почекати зазначений час, а потім зняти її та прополоскати ротову порожнину.
Майже такий самий механізм: потрібно максимально усміхнутись і нанести гель з олівця на сухі зуби та міжзубні проміжки, чекати 5-7 хвилин і прополоскати рот. Олівці та смужки для відбілювання є найзручнішим варіантом, адже його легко взяти з собою, він швидкий у застосуванні.
Напевно, у тебе вдома є сода, активоване вугілля, полуниця, кокосова олія, яблучний оцет? Якщо хоч одне зі списку є, варто спробувати альтернативні засоби відбілювання зубів.
Раніше ми розповідали, як полегшити гострий зубний біль самотужки.