Досвід COVID-19 вказав на вразливість: як Україна готується до хвороби Х

У світі існує чимало загроз для життя та здоровʼя населення, одна із багатьох — хвороби та епідемії. Нещодавня пандемія COVID-19 вказала Всесвітній організації охорони здоровʼя на її вразливість до нових викликів перед медичною системою.

Водночас зараз світ готується до потенційної загрози у майбутньому — так званої хвороби Х. Україна не є винятком.

Як МОЗ готується до хвороби Х, над чим зараз працюють науковці та медики та чи варто очікувати нової пандемії — розповідаємо далі.

Зараз також дивляться

Хвороба Х: ймовірність нової пандемії

Свого часу COVID-19 також був хворобою Х, ймовірною загрозою, яка переросла у справжню пандемію. За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, цей досвід став доказом того, наскільки вразливою є медицина та як сильно бракує медичних спеціалістів, зокрема — епідеміологів.

— Хвороба Х — це не якась конкретна хвороба, так ми називаємо потенційну загрозу, яку вчені всього світу спільно намагаються завчасно спрогнозувати, щоб миттєво застосувати всі наявні ресурси для збереження найголовнішого — життя людей, — сказав міністр.

Україна є частиною глобального механізму. Зокрема, йдеться про оперативну розробку високоякісних діагностичних, терапевтичних засобів та вакцин.

Зараз мова про 100 днів на випадок наступної епідемії, — наголосив Віктор Ляшко.

До того ж саме досвід попередньої пандемії став каталізатором для усього світу щодо дієвості систем охорони здоровʼя кожної країни, показав необхідність міжнародної співпраці, обміну технологіями та інноваціями.

Як Україна готується до хвороби Х

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко зауважив, що для ефективного подолання нової загрози, яка може виникнути у майбутньому, українська система охорони здоровʼя повинна і готується уже зараз.

Про готовність системи до викликів свідчить три компоненти:

кадровий потенціал;

сильна лабораторна мережа;

глобальне партнерство.

За словами Віктора Ляшка, за останні пʼять років 167 українських фахівців пройшли міжнародні навчання з польової епідеміології. Також він додав, що кожного року кількість інтернів, які вступають на спеціальність Епідеміологія, збільшується.

У 2020 році — 14 інтернів, у 2022 — 70 інтернів, і така тенденція зберігатиметься.

Однак головною проблемою людства загалом та України зокрема, МОЗ вбачає стійкість до антибіотиків, тобто коли наявні формули ліків перестають діяти.

МОЗ нині тісно співпрацює з ВООЗ та центрами контролю та профілактики хвороб Європи та США задля швидкого та ефективного реагування на ймовірні загрози.

Захиститися від епідемій можна, знаючи рекомендації лікарів. Однак також допомогти може… читання! Раніше ми писали про сім книг, які розповідають про появу епідемій та перемогу над ними.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.