Чому ти ніяк не одужаєш? Що таке постінфекційний синдром

Фото Pexels Буває так: вірусна інфекція відступила, температура нормальна, а от сил і відчуття повного одужання немає. Це не просто слабкість після хвороби, а стан, який може вибити з колії та навіть додати нових симптомів. Це явище має назву постінфекційний синдром, і його важливо не ігнорувати. Що таке постінфекційний синдром? Постінфекційний синдром — це як хвіст від інфекції, що тягнеться довго після того, як ти вже нібито видужав. Багато хто знає про нього завдяки лонг-COVID, але насправді такий стан може виникнути після грипу, ГРВІ, аденовірусу, кишкових інфекцій і навіть після деяких щеплень. Це комплекс різних симптомів, які не зникають або з’являються вже після того, як ти перестав хворіти на основну інфекцію.Його можуть називати по-різному: поствірусний астенічний синдром, синдром хронічної втоми, вегетативна дисфункція. Суть одна – твій організм ще не відновився, і йому потрібна допомога. Читати на тему Літня застуда: чому ми хворіємо влітку і як не сплутати її з алергією Навіть у розпал літа ти можеш раптово відчути симптоми, що нагадують застуду, і це цілком нормально, адже віруси не беруть відпусток. Як розпізнати: основні “дзвіночки” Постінфекційний синдром проявляється різноманітними ознаками, які значно погіршують якість життя: Постійна втома: ти спиш, але не відчуваєш себе людиною, яка відпочила. Складніше працювати: голова не варить, важко зосередитись, пам’ять підводить. Болі: голова, м’язи, суглоби – може боліти скрізь. Проблеми зі сном: або не можеш заснути, або спиш весь час. Дивні відчуття: підвищена пітливість, відчуття жару без температури, поколювання чи оніміння в руках/ногах. Збої травлення: болі в животі, здуття, закрепи чи проноси. Дихавиця: навіть при невеликому навантаженні чи сміху може з’являтися задишка або кашель. Нерви: часто з’являються підвищена тривожність, симптоми депресії. Може також стрибати тиск чи прискорюватися серцебиття, коли встаєш. Що робити, якщо це про тебе? Якщо ти помітив у себе такі симптоми після хвороби, не сиди вдома і не чекай, що само пройде. Звернися до лікаря! Ці стани можуть бути як легкими, так і доволі серйозними. Лікування може бути різним, залежно від твого стану: Без ліків: Дозовані навантаження: поступово і помірно повертайся до фізичної активності. Налагодження мозку: когнітивно-поведінкова терапія може допомогти змінити сприйняття стану. Якісний сон: постарайся нормалізувати режим сну. Правильне харчування: їж більше білка, корисних жирів (Омега-3) та продуктів з антиоксидантами. З ліками (за призначенням лікаря!): При сильному виснаженні: можуть призначити препарати, що покращують обмін речовин (наприклад, карнітин, коензим Q10, вітаміни групи B). При болях: нестероїдні протизапальні, або інші ліки, які впливають на біль (габапентин, прегабалін, деякі антидепресанти). При тривозі/депресії: антидепресанти, що нормалізують настрій. При проблемах з животом: спазмолітики, пробіотики для покращення роботи кишківника. Пам’ятай: не треба терпіти! Чим раніше ти звернешся до лікаря, тим ефективнішим буде лікування. Раннє втручання – ключ до повного відновлення та повернення до повноцінного життя. Раніше ми розповідали про важливість вакцинації. Читай у матеріалі, які смертельні хвороби можна попередити завдяки вакцинам. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Здоров'я, Медицина Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter