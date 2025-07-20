Чому ти ніяк не одужаєш? Що таке постінфекційний синдром

Буває так: вірусна інфекція відступила, температура нормальна, а от сил і відчуття повного одужання немає.

Це не просто слабкість після хвороби, а стан, який може вибити з колії та навіть додати нових симптомів.

Це явище має назву постінфекційний синдром, і його важливо не ігнорувати.

Що таке постінфекційний синдром?

Постінфекційний синдром — це як хвіст від інфекції, що тягнеться довго після того, як ти вже нібито видужав.

Багато хто знає про нього завдяки лонг-COVID, але насправді такий стан може виникнути після грипу, ГРВІ, аденовірусу, кишкових інфекцій і навіть після деяких щеплень.

Це комплекс різних симптомів, які не зникають або з’являються вже після того, як ти перестав хворіти на основну інфекцію.

Його можуть називати по-різному: поствірусний астенічний синдром, синдром хронічної втоми, вегетативна дисфункція.

Суть одна – твій організм ще не відновився, і йому потрібна допомога.

Як розпізнати: основні “дзвіночки”

Постінфекційний синдром проявляється різноманітними ознаками, які значно погіршують якість життя:

Постійна втома: ти спиш, але не відчуваєш себе людиною, яка відпочила.

Складніше працювати: голова не варить, важко зосередитись, пам’ять підводить.

Болі: голова, м’язи, суглоби – може боліти скрізь.

Проблеми зі сном: або не можеш заснути, або спиш весь час.

Дивні відчуття: підвищена пітливість, відчуття жару без температури, поколювання чи оніміння в руках/ногах.

Збої травлення: болі в животі, здуття, закрепи чи проноси.

Дихавиця: навіть при невеликому навантаженні чи сміху може з’являтися задишка або кашель.

Нерви: часто з’являються підвищена тривожність, симптоми депресії. Може також стрибати тиск чи прискорюватися серцебиття, коли встаєш.

Що робити, якщо це про тебе?

Якщо ти помітив у себе такі симптоми після хвороби, не сиди вдома і не чекай, що само пройде.

Звернися до лікаря! Ці стани можуть бути як легкими, так і доволі серйозними.

Лікування може бути різним, залежно від твого стану:

Без ліків:

Дозовані навантаження: поступово і помірно повертайся до фізичної активності.

Налагодження мозку: когнітивно-поведінкова терапія може допомогти змінити сприйняття стану.

Якісний сон: постарайся нормалізувати режим сну.

Правильне харчування: їж більше білка, корисних жирів (Омега-3) та продуктів з антиоксидантами.

З ліками (за призначенням лікаря!):

При сильному виснаженні: можуть призначити препарати, що покращують обмін речовин (наприклад, карнітин, коензим Q10, вітаміни групи B).

При болях: нестероїдні протизапальні, або інші ліки, які впливають на біль (габапентин, прегабалін, деякі антидепресанти).

При тривозі/депресії: антидепресанти, що нормалізують настрій.

При проблемах з животом: спазмолітики, пробіотики для покращення роботи кишківника.



Пам’ятай: не треба терпіти! Чим раніше ти звернешся до лікаря, тим ефективнішим буде лікування.

Раннє втручання – ключ до повного відновлення та повернення до повноцінного життя.

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