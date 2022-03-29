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Хвилюєшся за ситуацію на АЕС? Тоді онлайн-карта радіаційного фону в Україні точно для тебе

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Березня 2022, 23:57
Карта радіаційного фону в Україні
Фото: Pexels

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Хвилюєшся за ситуацію на АЕС? Тоді онлайн-карта радіаційного фону в Україні точно для тебе

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