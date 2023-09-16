Легкість та своєрідність мовлять лініями. Модні тату для дівчат на руці 2023 — ідеї

Малюнки на нашому тілі — це не лише про самовираження, а й про символи, власні сенси та цінності. Це також красиво та цікаво, особливо, якщо ретельно підібрати тату.
Мода тут не головна, адже варто спиратися лише на власні вподобання. Однак нині панує кілька стилів виконання тату на руці. Ідеї тату для дівчат на руці, ми зібрали для тебе у матеріалі.
Звісно, при виборі тату не варто опиратися на тренди, адже тобі носити цей малюнок чи надпис протягом років.
Тату-майстриня Дарина Котенко каже: кожен бачить прекрасне по-своєму, тож і ділити ескізи тату на модні та ні — не варто.
Комусь до вподоби реалізм, комусь — мінімалізм та лайн-арт. Жоден зі стилів не стоїть на місці, розвивається, вдосконалюється, модернізується і кожен є на часі, він підбирається індивідуально під людину.
Комусь до вподоби реалізм, комусь — мінімалізм та лайн-арт. Жоден зі стилів не стоїть на місці, розвивається, вдосконалюється, модернізується і кожен є на часі, він підбирається індивідуально під людину.
Щодо трендів, зараз популярності набрала тематика вишиванок, українських традицій, письменників та їхніх текстів і загалом любові до неньки України в різних її проявах, — каже майстриня.
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Допис, поширений Tattoo artist | Бердичів тату (@kosstattooo)
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Допис, поширений Luis Gustavo (@gustavo.osilva)
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Допис, поширений alisa • tattoo bruxelles brussels handpoke (@tattoo.milch)
Як доглядати за тату та яких помилок не варто допускати, ми розбиралися в нашому іншому матеріалі.
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