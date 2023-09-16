Малюнки на нашому тілі — це не лише про самовираження, а й про символи, власні сенси та цінності. Це також красиво та цікаво, особливо, якщо ретельно підібрати тату.

Мода тут не головна, адже варто спиратися лише на власні вподобання. Однак нині панує кілька стилів виконання тату на руці. Ідеї тату для дівчат на руці, ми зібрали для тебе у матеріалі.

Модні тату на руці 2023

Звісно, при виборі тату не варто опиратися на тренди, адже тобі носити цей малюнок чи надпис протягом років.

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Тату-майстриня Дарина Котенко каже: кожен бачить прекрасне по-своєму, тож і ділити ескізи тату на модні та ні — не варто.

Комусь до вподоби реалізм, комусь — мінімалізм та лайн-арт. Жоден зі стилів не стоїть на місці, розвивається, вдосконалюється, модернізується і кожен є на часі, він підбирається індивідуально під людину.

Щодо трендів, зараз популярності набрала тематика вишиванок, українських традицій, письменників та їхніх текстів і загалом любові до неньки України в різних її проявах, — каже майстриня.

Ідеї тату на руці для дівчат 2023

Рослинні ескізи

Анімалістичні ідеї для тату на руці

Легкість та своєрідність мовлять лініями. Модні тату для дівчат на руці 2023 — ідеї / 4 Фотографії

Ідеї для тату на руці для дівчат

Як доглядати за тату та яких помилок не варто допускати, ми розбиралися в нашому іншому матеріалі.

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