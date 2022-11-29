Зможеш зробити сама: ідеї зачісок на Новий рік 2023 — підбірка

Напередодні свят потрібно заздалегідь подумати про меню, подарунки, вбрання і зачіску, щоб потім встигнути все це зробити. Вікна підготували для тебе ідеї зачісок на Новий рік 2023 — гортай підбірку та зберігай варіанти, які сподобались найбільше.

Ідеї зачісок на Новий рік 2023 — прості й елегантні

Зачіски, які ми підготували, є універсальними — їх можна робити на короткому та довгому волоссі, вони не потребують багато часу і є нескладними у виконанні.

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Найшвидший і найпростіший спосіб новорічної зачіски — зробити кучері. Ти можеш використати бігуді, плойку, папірці та ще багато засобів для накручування волосся. Деякі винахідливі дівчата вигадали спосіб накручування на пояс від халата — на ньому м’яко спати і зручно робити зачіску на ніч.

Якщо хочеться гарно зібрати волосся — це можуть бути пучки, один або два. Така зачіска триматиметься всю новорічну ніч, якщо добре закріпити її шпильками та пінкою для волосся. Для варіанту з двома пучками найголовніше зробити рівний проділ голови, щоб вони були однакового розміру.

Також пучок можна зробити з пасмами по боках, так він виглядатиме стильно і по-діловому.

Об’ємні хвилі — доволі вишукана новорічна зачіска. Зробити її можна за допомогою вирівнювач для волосся. Потрібно обгорнути пасмо вирівнювачем і витримати кілька секунд, щоб утворилася хвиля. Повтори по всій довжині.

А якщо хочеш поєднати кучері з плетінням, тримай і такий варіант. Він зручний на випадок, якщо твоє волосся швидко розкручується після бігуді або плойки. Тому плетіння точно залишиться надовго. А щоб і кучері тримались, перед накручуванням скористайся термозахистом, а після — спреєм з сильною фіксацією.

Зібране позаду волосся — також зручний і елегантний варіант. Це може бути пучок або його варіації. Таку зачіску можна доповнити стрічками, шпильками, а ще спреєм із блискітками. Зачіска виглядатиме ефектно.

Новорічна зачіска може бути і з косами. Їх також існує незліченна кількість: високі, середні, низькі, з різними видами плетіння та прикрасами в самій косі. Тут точно є де розгулятись.

А якщо хочеться незвичайну зачіску на Новий рік 2023 — експериментуй! Спробуй використати перуку. Її можна підібрати будь-якого кольору, довжини та стилю. Такий варіант точно буде найоригінальнішим та здивує рідних і друзів. Перука також цікава ідея, якщо святкування Нового року буде тематичною вечіркою.

Раніше ми розповідали, що вдягнути на Новий рік і які кольори принесуть успіх та достаток.

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