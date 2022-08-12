Порада на випадок радіації: як правильно приймати йод?

Якщо Росія допустить варіант вибуху на Запорізькій АЕС, величезну територію охопить радіація. Ми ділимось порадами, як правильно приймати йод, щоб убезпечити себе від викидів радіації.

Як правильно приймати йод

Під час радіаційного викиду, насамперед страждає щитоподібна залоза людини. Щоб захистити її, потрібно прийняти рідкий йод усередину чи таблетки йодиду калію.

Робити це слід, тільки якщо викид стався або існує реальна загроза вибуху.

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Таблетка йоду захистить щитоподібну залозу від радіоактивного йоду під час вибуху. Інструкцією, як приймати йод, поділився педіатр Євген Комаровський.

Йод ти можеш придбати в аптеці або пошукати в автомобільній аптечці.

Дозування йоду

В одній таблетці йодиду калію — 250 мг. Українські виробники випускають пігулки з дозуванням 125 мг.

Дорослі та діти, старші двох років – одна таблетка дозуванням 125 мг або половина таблетки 250 мг.

Діти до двох років — 40 мг.

Розчин 5% йоду

Дорослі та діти, старші 14 років — 40 крапель розчинити у воді або молоці. Приймати за один раз.

Діти 5–14 років — 20 крапель розчинити у воді або молоці. Приймати за один раз.

Діти 2–5 років — 20 крапель розчинити у воді та нанести на шкіру йодною сіткою (плечі, стегна).

Діти, молодші 2 років — 10 крапель розчинити у воді та нанести на шкіру йодною сіткою (плечі, стегна).

Йодид калію захищає щитоподібну залозу від викидів радіації, має протизапальні властивості, лікує грибкові захворювання та має відхаркувальну дію.

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