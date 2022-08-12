Порада на випадок радіації: як правильно приймати йод?

Якщо Росія допустить варіант вибуху на Запорізькій АЕС, величезну територію охопить радіація. Ми ділимось порадами, як правильно приймати йод, щоб убезпечити себе від викидів радіації.
Під час радіаційного викиду, насамперед страждає щитоподібна залоза людини. Щоб захистити її, потрібно прийняти рідкий йод усередину чи таблетки йодиду калію.
Робити це слід, тільки якщо викид стався або існує реальна загроза вибуху.
Таблетка йоду захистить щитоподібну залозу від радіоактивного йоду під час вибуху. Інструкцією, як приймати йод, поділився педіатр Євген Комаровський.
Йод ти можеш придбати в аптеці або пошукати в автомобільній аптечці.
В одній таблетці йодиду калію — 250 мг. Українські виробники випускають пігулки з дозуванням 125 мг.
Розчин 5% йоду
Йодид калію захищає щитоподібну залозу від викидів радіації, має протизапальні властивості, лікує грибкові захворювання та має відхаркувальну дію.
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