Здоров'я та краса

Порада на випадок радіації: як правильно приймати йод?

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 12 Серпня 2022, 18:00
Як приймати йод при радіації — інструкція
Фото: Pexels

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