Кільця, браслети та “гадання” по руці — генетик про те, чому пристрої швидкої діагностики організму не працюють

Лікарі зазначають, що проходити повне обстеження організму потрібно принаймні раз на рік. Проте багато хто ігнорує цю рекомендацію через фінансову складову або брак часу.

Люди постійно хочуть спростити собі життя та вигадати чарівний прилад, який зможе швидко діагностувати всі системи організму без купи аналізів та лікарів. Генетик та геронтолог Олександр Коляда розповів, чому це так не працює та як не потрапити на маркетинговий гачок.

Розглянемо кілька приладів, які пропонують деякі клініки.

Лабораторія вдома

— Клієнт отримує “баночку”, збирає в неї сечу / волосся / кал / вушну сірку / залишки надії на швидке лікування від шлаків, а “баночка” йому видає відповідь, яких вітамінів йому не вистачає, і відразу пропонує персоналізовані БАДи, — поділився Олександр Коляда у своєму Instagram.

За словами генетика, домашня діагностика сечі чи крові можлива, але вона може виміряти дуже мало показників і користь від неї невелика. Наприклад, у домашніх умовах у сечі можна виміряти рН, кетони, глюкозу, кров у сечі, магній, нітрити, вітамін С, В9 і знайти деякі інфекції. Можна ще пройти тест на вагітність.

Для аналізу речовин потрібні різні та складні методи. Гормони, вітаміни та метаболіти містяться в невеликих концентраціях у всіх людських рідинах, тому немає простих реакцій, які б їх забарвили та показали їхню точну кількість.

Для цього потрібні величезні та дорогі прилади. У звичайній лабораторії ними заставлені всі кімнати, і вартість техніки на квадратний метр приміщення більша, ніж у салоні BMW, — пояснює Коляда.

Такі прилади можуть важити тонну, працювати над одним аналізом цілодобово й вимагати ще трьох осіб, які аналізуватимуть результати.

Але для того щоб на основі результатів лабораторних аналізів давати людині рекомендації щодо здоров’я, потрібен ще лікар.

Навіть якщо найближчими роками прилади для домашнього діагностування організму розширять список показників, які здатні вимірювати, то все одно цього буде недостатньо для отримання повної картини про здоров’я.

Ну, перевірите ви не два мікроелементи, а чотири. Що робитимете з рештою? Вони ж у певному балансі перебувають і самі собою ні про що не говорять, — зазначає науковець.

Популярні також кільця на палець та браслети для оцінки якості сну, рівня енергії, стресу тощо, проте вони зовсім не ефективні.

“Гадання” по долоні

Існують спеціальні прилади, які лише за допомогою долоні нібито здатні продіагностувати все тіло: від вітамінів та мінералів до серцево-судинної системи. Насправді ж для цього потрібен як мінімум аналіз крові.

Для аналізу мікроелементів, наприклад, кров треба спалити в печі, а потім її попіл проаналізувати ядерно-адсорбційним методом на приладі, який коштує півмільйона доларів.

Для вимірювання більшості вітамінів потрібно провести рідинну хроматографію, яка займає день-два роботи зі зразком на приладі аналогічної вартості.

Існують методи на кшталт раманівської спектроскопії, які дійсно можуть зазирнути на кілька міліметрів у шкіру. Проте вони здатні вимірювати дуже обмежені показники й не з такою точністю, яка потрібна для встановлення діагнозу.

Жоден прилад найкращої якості Японії, Кореї чи Швейцарії не зможе виміряти по руці щось із вашої внутрішньої біохімії. Річ не у якості приладу, а в тому, що таких технологій вимірювання немає, — переконує Коляда.

Якщо ж ви прийшли до лікаря на таку діагностику, то попросіть його продіагностувати іншу руку або ту саму через хвилину. Результати будуть зовсім інші.

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