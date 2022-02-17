Здоров'я та краса

Кільця, браслети та “гадання” по руці — генетик про те, чому пристрої швидкої діагностики організму не працюють

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Лютого 2022, 16:00
Прилади для медичної діагностики - як не залишитися обдуреним
Фото: Unsplash

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